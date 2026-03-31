Deţinut evadat de la Penitenciarul Iaşi, prins după o oră lângă Gara Nicolina

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 martie 2026, 11:50

Un deţinut care ispăşea o pedeapsă de 3 ani de închisoare la Penitenciarul Iaşi, în regim deschis, a fugit, marţi dimineaţa, de la punctul de lucru, el fiind găsit după mai bine de o oră de căutări în apropierea gării Nicolina.

Incidentul a avut loc la primele ore ale dimineţii, în timp ce bărbatul lucra pe şantierul de la Filarmonică.

‘În jurul orei 08:35, s-a constatat că deţinutul A. A., în vârstă de 37 ani, cu antecedente penale, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 3 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, aflat în regim deschis, încarcerat în Penitenciarul Iaşi, a părăsit punctul de lucru Iasicon. În vederea capturării deţinutului au fost dispuse măsuri specifice, respectiv: sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi, informarea IPJ Iaşi, Poliţiei Locale Iaşi, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră a Municipiului Iaşi şi Judecătorul de Supraveghere a privării de libertate, procedându-se totodată la alarmarea personalului şi trimiterea de echipe de căutare formate din poliţişti de penitenciare ai unităţii’, se menţionează într-un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanţilor Penitenciarului Iaşi, deţinutul în cauză a fost capturat de la ora 09:56, în zona Gării Nicolina.

‘În cauză s-a dispus declanşarea procedurii disciplinare pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au condus la producerea evenimentului negativ, ulterior fiind dispuse măsurile ce se impun în vederea schimbării regimului de executare şi încadrarea acestuia în categoria de risc pentru siguranţa penitenciarului. Menţionăm că părăsirea punctului de lucru este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani’, au precizat, prin intermediul comunicatului de presă, reprezentanţii Penitenciarului Iaşi. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

