CTP Iași: Program special de sărbători

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 08:40

Program special de sărbători

31 decembrie- mijloacele de transport din zona urbană vor circula până la ora 21:30, iar autobuzele din zona metropolitană vor efectua ultimele curse între 20:00–20:30, în funcție de orarul fiecărui traseu.

1 ianuarie 2026 – Circulația tuturor mijloacelor de transport va începe de la ora 12:30.

2–4 ianuarie 2026 – Se circulă după orarul de weekend.

Compania de Transport Public Iași vă dorește un An Nou Fericit, cu drumuri bune și liniștite!