Credincioșii botoșăneni, așteptați la Pelerinajul spre Vorona

1 septembrie 2025


Credincioșii din județul Botoșani sunt așteptați să participe la cea de-a doua ediție a Pelerinajului Pedestru spre Mănăstirea Vorona, organizat de Departamentul Misiune pentru Tineret al Arhiepiscopiei Iașilor, cu prilejul hramului „Nașterea Maicii Domnului”.

Evenimentul va începe duminică, 7 septembrie 2025, la ora 07:45, cu Sfânta Liturghie oficiată la Mănăstirea Popăuți, după care, de la ora 08:45, pelerinii vor porni pe jos pe traseul stabilit: Parohia Curtești – Parohia Băiceni – Parohia Orășeni Deal – Parohia Orășeni Vale – Cantonul Silvic – intrarea în satul Mesteacăn – Parohia Vorona Nouă – „Stejarul lui Cuza” – Mănăstirea Vorona.

Inițiativa are scopul de a reînvia tradițiile vechi, de a aduna comunitatea în rugăciune și cântări și de a oferi participanților momente de reculegere pe parcursul drumului.

Pelerinajul se va încheia la Mănăstirea Vorona, unde, în aceeași seară, va fi oficiată Slujba Privegherii în cinstea hramului „Nașterea Maicii Domnului”.

(FOTO afiș eveniment)

