Copil decedat după ce s-ar fi electrocutat pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 06:10

Un copil în vârstă de un an şi cinci luni a decedat, marţi seara, după ce s-ar fi electrocutat atingând un spot luminos de pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui.

Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a intervenit pentru salvarea copilului, dar acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Prezent la locul producerii incidentului, primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, a precizat că este asigurată mentenanţa la spoturile luminoase şi a menţionat că urmează să fie efectuate verificări pentru a se stabili cauzele producerii incidentului.

‘Este un spaţiu verde, e clar, e proprietatea noastră. Aşteptăm să vedem ce s-a întâmplat, dacă aceste proiectoare funcţionau şi în ce condiţii funcţionau. Aşa ceva nu-şi doreşte nimeni să se întâmple, vă daţi seama… Un asemenea eveniment pentru o familie de tineri, cu un copilaş atât de mic. Este un contract de mentenanţă, noi verificăm permanent lucrurile acestea, nu am acum un răspuns. Nu ştim ce s-a întâmplat, dacă erau în funcţiune, nu ştiu, sunt şi eu şocat de ceea ce s-a întâmplat’, a declarat primarul municipiului Vaslui.

Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

