Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Conferința „MediCult” (IV) la Palatul Culturii din Iași

Conferința „MediCult” (IV) la Palatul Culturii din Iași

Conferința „MediCult” (IV) la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 10:55

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing, organizează cea de-a IV-a ediție a Conferinței internaționale „MediCult: Medierea culturală – implicații, oportunități, resurse”, eveniment care se va desfășura joi, 13 noiembrie 2025, în intervalul orar 10.00 – 17.00, și vineri, 14 noiembrie, între orele 9.00 și 15.00, în Sala „Ștefan Procopiu” de la Palatul Culturii.

Tema acestei ediții este „Dialogul Trecut – Prezent – Viitor în spațiul muzeal”, concept în jurul căruia sunt concentrate prezentările ce vor fi susținute de specialiști din țară și din străinătate, pe parcursul celor două zile.

Instituție orientată cu precădere spre perioade anterioare din care își extrage substanța tematică, muzeul este în ultima perioadă tot mai ancorat în contemporaneitate: pe de o parte, prin atenția acordată publicului țintă în mod necesar actual, pe de altă parte, prin tezaurizarea prezentului, prin înregistrarea și transpunerea expozițională a unui patrimoniu în continuă evoluție.

„Acest eveniment, conceput pentru a încuraja schimbul de bune practici și experiențe profesionale între specialiști, este o nouă ocazie de a impulsiona activitățile desfășurate în muzee, pentru că o comunicare cât mai atractivă și accesibilă este cheia unei experiențe muzeale de succes pentru public”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Proiectele de istorie orală, inițiativele de documentare a patrimoniului imaterial, manifestările de artă contemporană – enumerarea nefiind exhaustivă – sunt toate ancorate temporal în prezent. Totodată, în contextul dezvoltărilor tehnologice tot mai avansate din ultimii ani, muzeele par să privească tot mai asiduu către viitor, asimilând instrumente de ultimă generație și încercând parcă să anticipeze direcția progresului.

Specialiștii interesați de abordarea acestor orientări tematice și de evoluțiile din domeniul medierii culturale în ansamblul său au fost invitați să trimită propunerile lor până la data de 8 noiembrie 2025, urmând ca textele comunicărilor să fie acceptate spre publicare până la data de 22 noiembrie 2025, pentru a fi incluse în Revista de Mediere Culturală, nr. 4/ 2025, editată de Editura Palatul Culturii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)

Etichete:
Iași: Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 10:47

Iași: Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității

Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, organizează în...

Iași: Conferința Științifică Neuroplasticitatea în Era Digitală – Impactul Inteligenței Artificiale asupra Creativității
Ploi și vânt puternic până duminică în Moldova
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 10:30

Ploi și vânt puternic până duminică în Moldova

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 7 noiembrie, ora 10 – 9 noiembrie, ora 10 Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ,...

Ploi și vânt puternic până duminică în Moldova
Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 10:15

Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate

Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani  – 143 de ani de lectură publică la Botoșani! De la inaugurarea sa în data de...

Zilele Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu” Botoșani – o săptămână plină de cărți, povești și creativitate
Ateneul Național din Iași, partener în cel mai mare proiect cultural cu finanțare europeană din istoria instituției
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 09:45

Ateneul Național din Iași, partener în cel mai mare proiect cultural cu finanțare europeană din istoria instituției

Ateneul Național din Iași intră într-o nouă etapă de dezvoltare culturală internațională, prin demararea celui mai mare proiect cu fonduri...

Ateneul Național din Iași, partener în cel mai mare proiect cultural cu finanțare europeană din istoria instituției
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 08:15

(AUDIO) 77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite

77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite. Măsura a fost luată din cauza numărului redus...

(AUDIO) 77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 08:11

Vaslui: Preşedintele organizaţiei PNL, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenţei

UPDATE ora 19:55 – Premierul Ilie Bolojan a oferit astăzi prima sa reacție în legătură cu întâlnirea de la Guvern cu liderul PNL Vaslui,...

Vaslui: Preşedintele organizaţiei PNL, Mihai Barbu, plasat sub control judiciar pentru folosirea influenţei
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 06:36

Corul Madrigal în Turneul extraordinar de Crăciun 2025

În perioada 3 – 21 decembrie 2025, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” va susține Turneul extraordinar...

Corul Madrigal în Turneul extraordinar de Crăciun 2025
Prim plan vineri, 7 noiembrie 2025, 06:15

Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!

Toamna ieșeană se colorează din nou în nuanțe de cinema de autor! Les Films de Cannes à Iași revine între 7 și 9 noiembrie la Cinema Ateneu,...

Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!