Conferința „MediCult” (IV) la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 10:55

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing, organizează cea de-a IV-a ediție a Conferinței internaționale „MediCult: Medierea culturală – implicații, oportunități, resurse”, eveniment care se va desfășura joi, 13 noiembrie 2025, în intervalul orar 10.00 – 17.00, și vineri, 14 noiembrie, între orele 9.00 și 15.00, în Sala „Ștefan Procopiu” de la Palatul Culturii.

Tema acestei ediții este „Dialogul Trecut – Prezent – Viitor în spațiul muzeal”, concept în jurul căruia sunt concentrate prezentările ce vor fi susținute de specialiști din țară și din străinătate, pe parcursul celor două zile.

Instituție orientată cu precădere spre perioade anterioare din care își extrage substanța tematică, muzeul este în ultima perioadă tot mai ancorat în contemporaneitate: pe de o parte, prin atenția acordată publicului țintă în mod necesar actual, pe de altă parte, prin tezaurizarea prezentului, prin înregistrarea și transpunerea expozițională a unui patrimoniu în continuă evoluție.

„Acest eveniment, conceput pentru a încuraja schimbul de bune practici și experiențe profesionale între specialiști, este o nouă ocazie de a impulsiona activitățile desfășurate în muzee, pentru că o comunicare cât mai atractivă și accesibilă este cheia unei experiențe muzeale de succes pentru public”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Proiectele de istorie orală, inițiativele de documentare a patrimoniului imaterial, manifestările de artă contemporană – enumerarea nefiind exhaustivă – sunt toate ancorate temporal în prezent. Totodată, în contextul dezvoltărilor tehnologice tot mai avansate din ultimii ani, muzeele par să privească tot mai asiduu către viitor, asimilând instrumente de ultimă generație și încercând parcă să anticipeze direcția progresului.

Specialiștii interesați de abordarea acestor orientări tematice și de evoluțiile din domeniul medierii culturale în ansamblul său au fost invitați să trimită propunerile lor până la data de 8 noiembrie 2025, urmând ca textele comunicărilor să fie acceptate spre publicare până la data de 22 noiembrie 2025, pentru a fi incluse în Revista de Mediere Culturală, nr. 4/ 2025, editată de Editura Palatul Culturii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)