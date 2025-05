Comemorarea a 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 mai 2025, 10:55

Muzeul Judeţean Botoşani organizează duminică, 4 mai 2025, începând cu orele 13.00, comemorarea a 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu şi sfinţirea casei memoriale a muzicianului din comuna natală.

Obiectivul muzeal a fost recent restaurat în cadrul proiectului ‘History and Music – Values that Bring Us Together’ (MUHIS, 1.HARD/2.1/101), finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020, lucrările de reabilitare infrastructurală finalizându-se în 2023.

Manifestările se vor desfăşura în incinta Casei Memoriale ‘George Enescu’ din Liveni, fiind organizate în colaborare cu Protopopiatul Dorohoi şi Primăria Comunei George Enescu. (Agepres/ Comunicat de presă – Muzeul Judeţean Botoşani)