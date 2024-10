Cod galben de ceață în mai multe localități

Valabil de la : 24-11-2022 ora 9:00 până la : 24-11-2022 ora 14:00 In zona : Județul Bacău: zona joasă;

Județul Botoşani;

Județul Suceava: zona joasă;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Cotnari, Țibănești, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Țibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Voinești, Șipote, Erbiceni, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dagâța, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Mironeasa, Sinești, Todirești, Focuri, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Popești, Lungani, Oțeleni, Brăești, Gropnița, Plugari, Horlești, Tansa, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Balș, Șcheia, Heleșteni, Hărmănești, Ipatele, Fântânele, Costești, Mădârjac, Cucuteni;

Județul Vaslui;



Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, asociată cu burniță ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea poleiului sau a ghețușului.