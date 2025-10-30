CNIR a atribuit contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni

Publicat de Lucian Bălănuţă, 30 octombrie 2025, 15:32

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat astăzi câștigătorul contractului pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8: Târgu Neamț -Moțca – Iași – Ungheni. Asocierea româno-bulgară declarată câștigăatoare a oferit un preț de 4,76 miliarde de lei.

Contractul poate fi semnat în 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații.

Tronsonul are o lungime de 27 de kilometri și include trei noduri rutiere, 36 de poduri și pasaje, precum și patru tuneluri.

Constructorul s-a angajat să finalizeze prioritar un segment de 5,5 kilometri pentru conectarea A8 cu Autostrada Moldovei A7.

Durata totală a lucrărilor este de aproape 5 ani, dintre care 10 luni sunt rezervate proiectării.

Ieri, CNIR a semnat și contractul pentru lotul Grințieș – Pipirig, cel mai dificil tronson din sectorul montan al autostrăzii. Acesta va fi realizat de firmele lui Dorinel Umbrărescu, cu o valoare de aproape 6 miliarde de lei.

(CNIR/ FOTO captură CNIR)