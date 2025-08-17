Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 17 august 2025, 11:33

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu din Vaslui a fost complet reabilitat, în urma unui proiect derulat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Lucrările s-au realizat cu fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, și au presupus renovarea tuturor spațiilor și dotarea cu aparatură performantă.

Managerul proiectului, Mioara Macovei Pentru beneficiari, acest proiect înseamnă mai mult decât o renovare. Spunem că înseamna încredere, demnitate, autonomie, sănătate și relații interpersonale mai bune.

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu din Vaslui dispune de o sală de kinetoterapie, cu cabinete pentru asistență socială, un cabinet medical și unul pentru electroterapie. De asemenea, beneficiarii au acces la servicii de masaj terapeutic, ergoterapie și consiliere psihologică.

În ultimii 18 ani, 14 mii de persoane cu dizabilități au trecut pragul acestui centru, iar în prezent, peste 100 de persoane primesc îngrijiri acolo:

