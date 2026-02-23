Ascultă Radio România Iași Live
Casa Balș Iași organizează evenimentul caritabil „Pentru tine, femeie, cu dragoste”

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 11:25

Miercuri, 25 februarie 2026, începând cu ora 18.00, la Casa Balș, în Sala Eduard Caudella va avea loc un concert caritabil dedicat femeilor diagnosticate cu cancer de la Institutul Regional de Oncologie din Iași, dar și femeilor care sunt sprijinite în cadrul Asociația pentru Mame și Copii Defavorizați.

În fiecare an, cu ocazia venirii Primăverii, sute de mărțișoare și flori se transformă în zâmbete și speranțe pentru femei a căror viață nu este întotdeauna în culorile primăverii…

Zeci de preșcolari, elevi, studenți, masteranzi, profesori, scriitori, artiști vizuali, alături de societatea civilă, se vor reuni pe scena BINELUI pentru a dărui! Muzica, poezia și artele vizuale vor crea o punte spirituală către femeile care au nevoie de o simplă mângâiere: bucuria vieții. Numeroase cărți și tablouri vor putea fi achiziționate în scopul caritabil menționat.

Evenimentul este organizat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Uniunea Scriitorilor din România (Filiala Iași) și Asociația pentru Mame și Copii Defavorizați.

Inițiatorul și coordonator evenimentului este doamna conf. univ. dr. Mihaela Gârlea.

Artiștii care ne vor fi alături sunt:
• Corul Sunny Vox, coordonator Raluca Zaharia
• Corul Stejărelul, coordonator Radu Dumitru
• Corul Akademy Talents, coordonator Alexandra Amarandei
• Grupul CAPELArte, coordonator Mihaela Gârlea
• Cristina Bucur, Octavian Munteanu, Ștefan Platon, Iasmina Rotaru, Veronica Cortes, Andreea Teletin, studenți ai Clasei de jazz și muzică ușoară a Conservatorului din Iași
• Pianista Ina Cristea
• Lect. univ. dr. Ana Maria Aprotosoaie-Iftimi
• Conf. univ. dr. Elena Șotuz

Intrarea este liberă.

