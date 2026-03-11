Botoşani: Zece hectare de vegetaţie au ars la Băluşeni

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 11 martie 2026, 06:08 / actualizat: 11 martie 2026, 7:11

Aproximativ zece hectare de vegetaţie uscată şi stuf au ars, marţi, pe raza localităţii Băluşeni, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit acestora, incendiul a fost stins înainte de a se extinde la o pădure aflată în imediata vecinătate.

‘Pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgentă Băluşeni au acţionat rapid, astfel încât flăcările să nu se extindă la pădurea din apropiere. Intervenţia a fost îngreunată de vântul care sufla cu putere şi întreţinea arderea, dar şi de stuful înalt, autospeciala de intervenţie neavând acces direct în zona incendiului’, au precizat oficialii ISU. (Agerpres/ FOTO ISU BT/ arhivă)

