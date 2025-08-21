Botoșani: Tabăra de pictură religioasă „Un penel pentru credință” ediția a XXIX-a, Vorona

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 august 2025, 10:29

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, în parteneriat cu Primăria Comunei Vorona, organizează, în perioada 28 august – 2 septembrie 2025, la Centrul Cultural „Mihai Eminescu” Vorona, Tabăra de pictură religioasă „Un penel pentru credință” ediția a XXIX-a.

Tabăra de pictură religioasă „Un penel pentru credință” este dedicată artei realizării icoanelor pe sticlă – o tradiție cu profunde rădăcini spirituale și artistice în cultura românească.

Pe parcursul celor șase zile, participanții vor lucra sub îndrumarea doamnei profesor Alina Gavril, explorând tehnici tradiționale și etapele de realizare a unei icoane pe sticlă – de la desenul inițial și compoziție, până la aplicarea culorilor și accentuarea detaliilor.

„Ceea ce cuvântul vestește prin auz, pictura arată prin culori.” – Sf. Teodor Studitul. (Comunicat Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani)