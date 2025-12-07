Botoșani: Șapte candidați s-au înscris în cursa pentru Primăria Mihai Eminescu

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 7 decembrie 2025, 11:02

Șapte candidați s-au înscris pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu din județul Botoșani la alegerile locale parțiale care se desfășoară astăzi. Șase dintre ei vor reprezenta partide politice, iar unul va candida independent.

Alegerile pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu sunt organizate ca urmare a demisiei fostului primar, Verginel Gireadă, care a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru luare de mită.

În luna noiembrie, acesta a a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii DNA Suceava și a acceptat pedeapsa propusă: trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de patru ani.

Potrivit rechizitoriului, în perioada iulie 2022 – martie 2025, Verginel Gireadă, în calitate de primar, ar fi pretins și primit sume de bani, bunuri și foloase necuvenite de la administratorul unei firme care derula lucrări publice în comuna Mihai Eminescu. În schimb, acesta ar fi facilitat atribuirea contractelor de achiziții publice și urgentarea plăților pentru lucrările executate. El era la al patrulea mandat de primar. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)

