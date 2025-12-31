Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » BOTOȘANI: Restricții de circulație în seara de Revelion

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 08:35

Măsurile sunt necesare pentru desfășurarea, în condiții de siguranță, a spectacolului de Anul Nou, organizat de municipalitate pe Pietonalul Unirii, în zona Muzeului Județean.

Astfel, traficul rutier va fi închis pe Bulevardul Mihai Eminescu – zona de acces Hotel Maria și parcarea SC Nova Apaserv, respectiv restricționat din strada Octav Onicescu până pe strada Marchian, în intervalul orar 23:00 – 01:00.

Este necesară și închiderea circulației pietonale pe aleile care delimitează parcarea din spatele sediului operatorului de apă, începând cu ora 23:30, până la finalizarea focului de artificii.

Programul Nopții dintre Ani va debuta, pe 31 decembrie, de la ora 20:30, cu Retro Music iar de la ora 21:15, pe scenă va începe Revelionul Copiilor, cu reprezentații ale elevilor Academiei de Arte „Modus Vivendi”, sub coordonarea Anei Maria Bucşă.

De la ora 22:15, Dan Doboș va oferi un recital de muzică populară!

De la ora 22.50, va debuta programul artiștilor naționali, cu FLORIAN RUS, care va ajunge de pe „străzile din București”, la Botoșani!

Cel de-al doilea artist național de TOP care va concerta în noaptea de Revelion, va fi AMI, cu „dulcea ei simfonie”, începând cu ora 23:25.

Momentul cel mai așteptat va fi marcat, de la ora 00:00, cu un foc de artificii!

Anul 2026 va fi întâmpinat cu muzică bună, asigurată de DJ Radu!

Radio Iași/Gina Poenaru

