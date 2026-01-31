Botoşani: Percheziţii ale poliţiştilor într-un dosar privind deţinerea ilegală de arme

Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 11:24



Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au pus în executare, astăzi, două mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză ce vizează fapte privind regimul armelor și munițiilor, contrabanda și uzul de armă fără drept.

Cu prilejul efectuării perchezițiilor, la locuința unui tânăr de 23 de ani, din comuna Cristinești, județul Botoșani, a fost identificată și ridicată o armă supusă autorizării, tip calibru 9 mm.

Arma ridicată urmează să fie supusă unei expertize criminalistice.

Cercetările sunt continuate pentru infracțiunile menționate mai sus, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO IPJ BT