Botoșani: Nichita Danilov este laureatul Premiului Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia din acest an

15 ianuarie 2026, 18:26

Nichita Danilov a primit, în această seară, Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia, pe anul 2025,  ediția a XXXV-a.

Poet, scriitor, publicist și politician român, Nichita Danilov a debutat în anul 1979 în paginile revistei „Dialog”.

Este prezent în texte literare în aproape toate antologiile din țară și străinătate, iar poeziile sale au fost traduse și publicate în diverse reviste de gen.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și al PEN Club European.

Pentru acest premiu au fost nominalizați șapte poeți: NICHITA DANILOV, MARIAN DRĂGHICI, ARCADIE SUCEVEANU, DOINA URICARIU, MATEI VIȘNIEC, CĂLIN VLASIE și GEORGE VULTURESCU.

Laureatul a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Botoșani și o sumă în valoare brută de 40.000 de lei, acordată de Primăria Botoșani și Consiliul Local al municipiului Botoșani.

Premiul a fost conferit în cadrul unei Gale organizată de Primăria Municipiului Botoșani și Consiliul Local Botoșani, în parteneriat cu Fundația Culturală „Hyperion-Caiete Botoșănene” și Uniunea Scriitorilor din România.

Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia a fost înființat în 1991 și se acordă unui poet român contemporan, pentru întreaga operă.

(Radio Iași/Gina Poenaru)

