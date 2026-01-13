Ascultă Radio România Iași Live
Botoşani: Matei Vişniec, printre nominalizaţii ediţiei din acest an a Premiului Naţional de Poezie ‘Mihai Eminescu’

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 ianuarie 2026, 10:16

Poetul şi dramaturgul Matei Vişniec se află printre nominalizaţii ediţiei din acest an a Premiului Naţional de Poezie ‘Mihai Eminescu’ pentru Opera Omnia, informează Primăria municipiului Botoşani.

Alături de Vişniec, pentru cel mai mare premiu de poezie au mai fost nominalizaţi poeţii Nichita Danilov, Marian Drăghici, Arcadie Suceveanu, Doina Uricariu, Călin Vlasie şi George Vulturescu.

Premiul, care este acordat de Primăria Botoşani şi Consiliul Local al municipiului Botoşani, va fi decernat pe 15 ianuarie, în cadrul unei gale speciale care va avea loc la Teatrul ‘Mihai Eminescu’ din Botoşani.

Nominalizările au fost efectuate în urma unui sondaj din perioada septembrie – noiembrie 2025, de către Fundaţia Culturală ‘Hyperion-Caiete Botoşănene’.

Laureatul Premiului Naţional de Poezie ‘Mihai Eminescu’ Opera Omnia va primi şi titlul de cetăţean de onoare al municipiului Botoşani, dar şi un premiu în valoare de 40.000 de lei. (Agerpres/ FOTO Alexandru Dolea/ RRA)

