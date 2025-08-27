Botoșani: Festivalul APOLODOR (18 – 21 septembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 15:31

Festivalul APOLODOR aduce în Botoșani patru zile de literatură, arte vizuale, ateliere și întâlniri cu scriitori contemporani, ilustratori și critici literari. Programul cuprinde evenimente dedicate elevilor, părinților, publicului larg și profesioniștilor din domeniul educației și culturii.

Inițiat de Dan LUNGU (director) și Luminița CORNEANU (director artistic), festivalul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și este finanțat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani.

Astfel, joi, 18 septembrie, se va da startul evenimentelor APOLODOR odată cu vernisajul expoziției cu lucrări inedite de Tia PELTZ, „Ilustrații la poveștile lui Ion Creangă” (de la ora 11.00, la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”). Curatorul expoziției este Dana LUNGU. Alte trei expoziții vor fi deschise joi: „Maria Baciu, copilării cu autograf”, „Neanderthal”, expoziție de ilustrații de carte pentru copii semnată Raluca Ioana BURCĂ, precum și „BookM@p. Cartografia ilustrației românești”, expoziție colectivă de ilustrație de carte pentru copii și adolescenți, curatoriată de Cezarina CALOIAN.

Scriitorii care vor fi joi invitații școlilor din Botoșani sunt Adina ROSETTI, Alex MOLDOVAN, Florin BICAN, Veronica D. NICULESCU și Mircea PRICĂJAN. „Mașina de scris sonete” cu Ioana BOT, „Cum se naște o carte?” cu editura GAMA, și „… spre Labrador” cu Vasile IFTIME sunt atelierele-concurs din prima zi, ultimele două urmând să se desfășoare în toate cele patru zile de festival. În seara de joi va avea loc, începând cu ora 19.00, la, Teatrul „Mihai Eminescu,” deschiderea oficială a festivalului, urmată de „Copilării pe scenă”, cu Matei VIȘNIEC și Florin BICAN.

Ziua a doua va debuta cu un atelier-surpriză de bucate literare la un restaurant din Botoșani și va continua cu „Ilustrații de poveste” și întâlnirile a două cluburi de lectură: „Cititorii de diamant” și „Unde fugim de-acasă?”. Autorii printre bănci de vineri vor fi Mircea PRICĂJAN, Mihai MĂNESCU, Adina POPESCU, Dan UNGUREANU și Adina ROSETTI. Matei VIȘNIEC își va lansa cartea pentru copii „Consulatul Lunii sau Adelina și crocodilii de mlaștină” în Aula Colegiului Național „A.T. Laurian”, iar scriitoarea Gabriela ADAMEȘTEANU se va întâlni cu elevii botoșăneni la Teatrul „Mihai Eminescu”, în Sala de Marmură, moderatoare fiind Lucia ȘTEFĂNESCU, inspectorul școlar de limba și literatura română. Tot vineri vor fi deschise expozițiile „Muzeul școlar al comunismului”, „1001 de cărți-obiect”, ziua completându-se cu workshopuri și un tur ghidat.

Dialogul „Copilării la feminin” cu Gabriela ADAMEȘTEANU și Svetlana CÂRSTEAN, ce va avea loc la ora 19.00 pe scena teatrului, va fi moderat de Adela GRECEANU și Matei MARTIN.

Sâmbătă, 20 septembrie, evenimentele vor debuta cu un dialog între scriitori și cadre didactice propus de Asociația Scriitorilor de literatură pentru copii și adolescenți din România „De basm”, sub numele „KitLit: Cum să împrietenim copiii cu literatura română contemporană dedicată lor”, eveniment moderat de directorul artistic al festivalului, Luminița CORNEANU, membră a asociației, alături de botoșăneanca Isabella CANTEMIR. „Un pinguin celebru! Cum a apărut Apolodor, de la primele schițe la personajul Apolodor” este intitulat momentul lui Dan UNGUREANU, discuția și atelierul de ilustrație de carte fiind programate tot sâmbătă (Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură).

Seara va include conferința „Skibidi Ohio. Zece efecte ale rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților”, susținută de Mihnea MĂRUȚĂ, începând cu ora 19.00 și concertul Adei MILEA, ambele fiind găzduite de Teatrul „Mihai Eminescu”.

Ziua de duminică, 21 septembrie, va debuta cu atelierul „De la carte la cadru: Cum transformi poveștile în scenariu de film”, susținut de Mihai MĂNESCU. Viorel ILIȘOI îi va învăța pe adolescenți „Cum scriem un reportaj?”. În paralel, vor avea loc noi întâlniri cu scriitorii invitați. Participanții la festival vor putea afla „Cum se tipărea pe vreme bunicilor noștri?”, dar și cum se realizează un „Digital Story-Telling Lab”.

Program Festivalul APOLODOR – BOTOȘANI, 18-21 septembrie

Sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România

Joi – 18 septembrie

11.00 – Vernisaj expoziție cu lucrări inedite de Tia PELTZ, „Ilustrații la poveștile lui Ion Creangă”, curator Dana LUNGU, la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”

12.00 – Autori printre bănci:

Adina ROSETTI la Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani

Alex MOLDOVAN la Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani

Florin BICAN la Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani & Școala Gimnazială Nr. 14 Botoșani

Veronica D. NICULESCU la Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani

Mircea PRICĂJAN la Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani, moderatoare prof. Carmen BĂLEANU și Doina SPIRIDON

12.00 – „Cum se naște o carte?”, atelier-concurs de creare de benzi desenate, susținut de Editura GAMA la Teatrul „Mihai Eminescu”

12.00 – Vernisaj expoziție „Maria Baciu, copilării cu autograf”, curator Blanche Anemone PIETRARU, la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”

13.00 – Vernisaj expoziție Raluca Ioana BURCĂ, „Neanderthal”, ilustrație de carte pentru copii, la Casa Corpului Didactic

14.00 – „Mașina de scris sonete”, atelier de scriere creativă susținut de Ioana BOT, la Memorialul Ipotești

16.00 – „… spre Labrador”, atelier de scriere creativă (poezie) pentru elevi, susținut de Vasile IFTIME, la Memorialul Ipotești

18.00 – Vernisaj expoziție colectivă BookM@p. Cartografia ilustrației românești, curator Cezarina CALOIAN, asistent de proiect Andrei Alecsandru PANTEA. Autori: Bianca Anton, Anna Benczedi, Raluca Burcă, Maria Căruntu, Georgiana Chițac, Alexandru Ciubotariu, Florin Corodescu, Mihail Coșulețu, Maria Debattista, Irina Dobrescu, Sabina Drinceanu, Ana Maria Lemnaru, Stela Lie, Andrei Măceșanu, Mihaela Paraschivu, Anca Smărăndache, Maria Surducan, Diana Tivu, Radu Răileanu, Dan Ungureanu. În foaierul Teatrului „Mihai Eminescu”

19.00 – Deschiderea oficială. Urmată de „Copilării pe scenă” seară de dialog & povestiri din și despre copilărie, cu Matei VIȘNIEC și Florin BICAN, moderatoare: Raluca AFTENE.

Vineri – 19 septembrie

11.00 – Atelier de bucate literare, la Restaurantul NOD din Botoșani. Discuție despre rețete din literatură susținută de Florin BICAN și Ioana BOT, cu parte practică asigurată de Cătălina ACATRINEI, profesor de gastronomie, și elevi de la Colegiul „Octav Onicescu”, urmată de degustare de bucate inspirate din literatură

11.00 – Vernisajul expoziției „Ilustrații de poveste”, cu lucrări ale elevilor de la Liceul de Artă „Ștefan Luchian”, prof. Curator Genoveva DOLHESCU, în Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu”

11.00 – Întâlnire cu Gabriela ADAMEȘTEANU, la Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură, moderatoare Lucia ȘTEFĂNESCU, inspector școlar de limba și literatura română

11.30 – Clubul de lectură „Cititorii de diamant” (cl. a IV-a), întâlnire cu Alex MOLDOVAN, moderator prof. Daniela ORĂȘANU, la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” – Secția împrumut carte pentru copii

11.30 – Clubul „Unde fugim de-acasă?”, întâlnire cu Veronica D. NICULESCU, moderator prof. Loredana CARCEA, la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” – Sala de lectură

12.00 – Autori printre bănci:

Mircea PRICĂJAN la Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani & Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani

Mihai MĂNESCU la Școala Gimnazială „Elena Rareș”

Adina POPESCU la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani

Dan UNGUREANU la Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani

Adina ROSETTI la Colegiul Economic „Octav Onicescu” Botoșani, moderatoare prof. Daniela BURLACU și Anca IFRIM

12.00 – Lansarea cărții „Consulatul Lunii sau Adelina și crocodilii de mlaștină” de Matei VIȘNIEC, la Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani, moderatoare prof. Irina SIMINICEANU.

12.00 – „Cum se naște o carte?” atelier-concurs de creare de benzi desenate, susținut de Editura GAMA la Teatrul „Mihai Eminescu”

12.00 – Vernisaj „Muzeul școlar al comunismului”, expoziție din proiectul cu același nume realizat la Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Gheorghe Mârzescu” din Iași, în prezența inițiatoarelor, profesoarele Adina BAIBARAC, Ana BOGDAN și Otilia URSACHE, la Memorialul Ipotești.

13.00 – Vernisaj expoziție „1001 de cărți-obiect”, curator Cezarina CALOIAN, la Sala Horia Bernea a Memorialului Ipotești.

13.00 – Ilustratori printre bănci. Întâlnire Raluca Ioana BURCĂ cu elevii clasei a III-a ai Școlii Gimnaziale Nr. 11, învățătoare Roxana Maria BIDALAC

14.00 – Workshop „Character design în ilustrație și animație”, susținut de Sabina DRÎNCEANU și Bianca SIMIONESCU cu elevii Liceului de Artă „Ștefan Luchian”

16.00 – „… spre Labrador”, atelier de scriere creativă (poezie) pentru elevi, susținut de Vasile IFTIME, la Memorialul Ipotești

17.00 – „Harta Eminescu”, tur ghidat în Botoșani, asigurat de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Se pornește din fața Primăriei Municipiului Botoșani.

19.00 – „Copilării la feminin”, seară de dialog & povestiri din și despre copilărie, cu Gabriela ADAMEȘTEANU și Svetlana CÂRSTEAN, în sala mare a Teatrului „Mihai Eminescu”. Moderatori: Adela GRECEANU și Matei MARTIN.

Sâmbătă – 20 septembrie

11.00 – „KitLit: Cum să împrietenim copiii cu literatura română contemporană dedicată lor”. Dialog între scriitori și cadre didactice. Participă scriitorii Adina ROSETTI, Dan UNGUREANU, Florin BICAN, Alex MOLDOVAN, Mihai MĂNESCU

Prezentarea proiectului Asociației „De Basm” cu scenarii ludice inspirate din literatura contemporană pentru copii, în prezența a cinci dintre coautori. Moderatoare: Luminița CORNEANU (membră a Asociației „De basm”) și Isabella CANTEMIR, documentarist la CCD. La Casa Corpului Didactic.

13.30 – „Un pinguin celebru! Cum a apărut Apolodor, de la primele schițe la personajul Apolodor”, discuție și atelier de ilustrație de carte cu Dan UNGUREANU, la Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură.

12.00 – Workshop: „Storyboard-ul în cartea ilustrată pentru copii”, susținut de Sabina DRÎNCEANU, cu elevii Liceul de Artă „Ștefan Luchian”

12.00 – „Cum se naște o carte?”, atelier-concurs de creare de benzi desenate, susținut de Editura GAMA la Teatrul „Mihai Eminescu”

13.00 – Clubul „Unde fugim de-acasă?”, întâlnire cu Adina POPESCU, moderator prof. Loredana CARCEA, la Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani

16.00 – „… spre Labrador”, atelier de scriere creativă (poezie) pentru elevi, susținut de Vasile IFTIME, la Memorialul Ipotești

17.00 – „Școli de dinainte de 1900”, tur ghidat în Botoșani, asigurat de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Se pornește din fața Primăriei Municipiului Botoșani.

19.00 – Conferința „Skibidi Ohio. Zece efecte ale rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților”, susținută de Mihnea MĂRUȚĂ.

Concert Ada MILEA.

Ambele la Teatrul „Mihai Eminescu”.

Moderatori: Adela GRECEANU și Matei MARTIN

Duminică – 21 septembrie

10.30 – „De la carte la cadru: Cum transformi poveștile în scenariu de film” (vârsta minimă: 9 ani), atelier susținut de Mihai MĂNESCU, la Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură

12.30 – „Cum scriem un reportaj?”, atelier pentru adolescenți, cu Viorel ILIȘOI, la Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură

14.30 – Clubul „Unde fugim de-acasă?”, întâlnire cu Florin BICAN și Dan UNGUREANU, moderator prof. Loredana CARCEA, la Teatrul „Mihai Eminescu”, Sala de Marmură

11.00 – „… spre Labrador”, atelier de scriere creativă (poezie) pentru elevi, susținut de Vasile IFTIME, la Memorialul Ipotești

11.00 – „Cum se tipărea pe vreme bunicilor noștri?”, atelier-demonstrație de imprimat pe tipar înalt, cu litere de plumb, susținut de Sorin HONCERU, tipograf, la Memorialul Ipotești

13.00 – „Cum se naște o carte?”, atelier-concurs de creare de benzi desenate, susținut de Editura Gama la Teatrul Mihai Eminescu

13.00 – „Digital Story-Telling Lab”, atelier susținut de Sorina CHIPER, la Teatrul „Mihai Eminescu”

* programul poate suferi modificări minore

Organizator: Fundația Corona

Finanțatori: Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Botoșani, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Botoșani, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Palatul Copiilor Botoșani, Casa Corpului Didactic Botoșani, Galeria ArtEast Iași, Tipografia Printco Iași, Agenția Caracteristic, CNIPT Botoșani, Asociația pentru Ospitalitate Culturală – AOC Iași, Asociația Scriitorilor de Literatură pentru Copii și Adolescenți din România — „De Basm”, Fundația Star of Hope – SOH România

Edituri partenere: Editura Arthur, Editura Polirom, Editura Vlad și Cartea cu Genius, Editura YoungArt, Editura Minigrafic, Editura Humanitas Junior, Editura Gama, Editura Alice Books

Parteneri media: Radio România Cultural, TVR Cultural, TVR Iași, Buzz Botoșani, PressHub, Revista Clivaj, botoșăneanul.ro, Monitorul de Botoșani, VIVA FM, Observator Cultural

Sponsori: Nea Ilie Bucătarul Sulița, Practic-Comerț-Strugaru S.R.L Darabani, Cofetăria Rida Botoșani, Artechwine Botoșani, Danimet Exim SRL, SC Optim Diagnostic SRL