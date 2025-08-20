Botoșani: Dorohoiul găzduiește cea de-a XII-a ediție a Festivalului Tradițiilor Meșteșugărești

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 august 2025, 11:03

De mulți ani, sfârșitul lunii august este pus de meșterii populari reuniți în Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova în legătură cu Festivalul Tradițiilor Meșteșugărești de la Dorohoi.

Ajuns la cea de-a XII-a ediție, evenimentul din nordul țării va aduce pe Pietonalul Grigore Ghica aproape 70 de meșteri, artizani și producători locali din toată țara și din Basarabia.

Croit și ca urmare a rădăcinilor mele din aceste locuri binecuvântate de Dumnezeu, Festivalul dorohoian are o energie aparte, generată în primul rând de oamenii locului. Meșterii simt această energie ca pe o chemare și, an de an, se adaugă la lista participanților nume noi. Astfel, la această ediție vor fi nu mai puțin 12 meșteri populari care vor păși pentru întâia oară hotarul străvechii așezări moldave…

Așadar, premise de bun augur pentru organizarea unei noi manifestări care are în centrul ei tradiția meșteșugărească și truditorii ei contemporani! (Etnograf Marcel Lutic, preşedinte al Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova, Iaşi)