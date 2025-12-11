Centrul de transfuzii din Botoşani: Apel nou către donatori, din cauza lipsei de sânge

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 decembrie 2025, 18:38

Centrul de transfuzii din Botoşani a lansat un nou apel către donatori, în contextul crizei de sânge cu care se confruntă.

Lipsa constantă de sânge devine o problemă critică în special în perioadele de concedii sau sărbători, când numărul donatorilor scade considerabil.

Acum situaţia este alarmantă, stocurile pentru anumite grupe sanguine fiind aproape epuizate.

Deşi criza afectează adesea grupele comune, cum ar fi zero pozitiv sau zero negativ (considerat donator universal pentru urgenţe), centrul de transfuzii semnalează o lipsă acută şi pentru grupa AB, caracterizată prin prezenţa atât a antigenului A, cât şi a antigenului B pe globulele roşii. Persoanele cu grupa AB sunt considerate „primitori universali” deoarece pot primi sânge de la orice grupă, atât timp cât Rh-ul este compatibil.

Angajaţii centrului îi așteaptă pe cei care îndeplinesc condițiile să vină să doneze sânge în zilele lucrătoare, în intervalul 07.30-11.30. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO Gabriel Pop/ arhiva)