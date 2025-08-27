Botoşani: Accident cu doi răniţi la intrarea în localitatea Curteşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 15:35

Un accident rutier soldat rănirea a două persoane s-a produs, miercuri după-amiază, la intrarea în localitatea Curteşti din judeţul Botoşani, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit acestora, în accident au fost implicate două autoturisme, care au intrat în coliziune. Unul dintre răniţi a rămas încarcerat.

‘La locul accidentului au intervenit două echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani, cu două autospeciale de intervenţie, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă SMURD şi un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă. Una dintre victime, rămasă încarcerată într-unul dintre autoturisme, a fost extrasă în siguranţă de către pompieri, fiind predată echipajului de Terapie Intensivă Mobilă SMURD’, au precizat oficialii ISU.

Cea de-a doua persoană rănită, aflată în acelaşi vehicul, a fost preluată de echipajul de ambulanţă pentru acordarea primului ajutor şi transportul la spital.

Un alt accident grav s-a produs miercuri dimineaţă pe drumul naţional DN 24C pe raza localităţii Manoleasa. Accidentul, în care au fost implicate, de asemenea, două autoturisme, s-a soldat cu decesul unei persoane şi rănirea altor cinci. (Agerpres/ FOTO ISU BT)