Bacău: Incendiu de vegetaţie uscată în comuna Poduri

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 noiembrie 2025, 08:00 / actualizat: 16 noiembrie 2025, 9:02


Patru hectare de vegetaţie uscată au ars sâmbătă în comuna Poduri, sat Cernu, au anunţat reprezentanţii ISU Bacău.

Cauza probabilă a incendiului a fost foc deschis în spaţii deschise.

”Astăzi, în jurul orei 12:00, am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată în comuna Poduri, sat Cernu”, informează ISU.

La faţa locului s-a intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

Incendiul a fost lichidat. Au ars circa 4 hectare de vegetaţie uscată. (Agerpres/ FOTO ISU BT/ imagine ilustrativă)

