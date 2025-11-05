Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 08:49

Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași.

Pelicula transpune povestea de viață a dirijorului și compozitorului român, Sergiu Celibidache, în regia fiului său, Serge Ioan Celibidache.

Sergiu Celibidache s-a născut la Roman, a copilărit la Iași, și a plecat la Berlin, pentru a-și urmări visul.

Filmul surprinde pasiunea sa pentru muzică, dar și relația tensionată dintre artist și familie.

Serge Celibidache: Un om a ales din inimă și din suflet, a căutat ceva, a plecat, a și trăit o ruptură extrem de brutală cu familia și cu tatăl lui, a ales să urmeze visul lui. Și până la urmă, pasiunea lui l-a adus să fac muzică și de la muzică să caută și adevărul ăsta. Cred că în societatea de astăzi chiar, materialist, cum am devenit toți din ce în ce mai mult, este și mai important să ne aducem aminte că, în primul rând, trebuie să visăm, să avem dreptul ăsta, libertatea de alegere, ce vrem să facem în viață. Și dacă ne uităm la povestea asta, unde, de fapt, el, împotriva tuturor, pleacă la Berlin, începe nazismul, este război mondial, după aia vine pacea, dar comunismul în țara lui nu poate să se întoarcă. Este o poveste așa de bogată, extraordinară și puternică, dacă el a putut, poate oricine să-și urmărească visul.

Pelicula va rula în cinematografe începând din 14 noiembrie.