Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași

Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași

Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 noiembrie 2025, 08:49

Avanpremiera filmului „Cravata Galbenă” a avut loc la Cinema City din Iași.

Pelicula transpune povestea de viață a dirijorului și compozitorului român, Sergiu Celibidache, în regia fiului său, Serge Ioan Celibidache.

Sergiu Celibidache s-a născut la Roman, a copilărit la Iași, și a plecat la Berlin, pentru a-și urmări visul.
Filmul surprinde pasiunea sa pentru muzică, dar și relația tensionată dintre artist și familie.

Serge Celibidache: Un om a ales din inimă și din suflet, a căutat ceva, a plecat, a și trăit o ruptură extrem de brutală cu familia și cu tatăl lui, a ales să urmeze visul lui. Și până la urmă, pasiunea lui l-a adus să fac muzică și de la muzică să caută și adevărul ăsta. Cred că în societatea de astăzi chiar, materialist, cum am devenit toți din ce în ce mai mult, este și mai important să ne aducem aminte că, în primul rând, trebuie să visăm, să avem dreptul ăsta, libertatea de alegere, ce vrem să facem în viață. Și dacă ne uităm la povestea asta, unde, de fapt, el, împotriva tuturor, pleacă la Berlin, începe nazismul, este război mondial, după aia vine pacea, dar comunismul în țara lui nu poate să se întoarcă. Este o poveste așa de bogată, extraordinară și puternică,  dacă el a putut, poate oricine să-și urmărească visul.

Pelicula va rula în cinematografe începând din 14 noiembrie. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 07:17

La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale

La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii parţiale a turnului unei clădiri medievale...

La Roma este astăzi zi de doliu în memoria muncitorului român care a murit în urma prăbuşirii turnului unei clădiri medievale
Neamţ: Trei persoane, trimise în judecată după ce au obţinut ilegal fonduri pentru refugiaţii din Ucraina
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 06:40

Neamţ: Trei persoane, trimise în judecată după ce au obţinut ilegal fonduri pentru refugiaţii din Ucraina

Trei persoane din localitatea Dumbrava Roşie, membri ai aceleiaşi familii, au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă...

Neamţ: Trei persoane, trimise în judecată după ce au obţinut ilegal fonduri pentru refugiaţii din Ucraina
Galați: Structura metalică a heliportului SMURD de la Spitalul Judeţean a fost montată integral
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 06:25

Galați: Structura metalică a heliportului SMURD de la Spitalul Judeţean a fost montată integral

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a anunţat marţi că structura metalică a heliportului de la Spitalul Judeţean de...

Galați: Structura metalică a heliportului SMURD de la Spitalul Judeţean a fost montată integral
Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 06:15

Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!

Toamna ieșeană se colorează din nou în nuanțe de cinema de autor! Les Films de Cannes à Iași revine între 7 și 9 noiembrie la Cinema Ateneu,...

Fă-ți agenda pentru weekend cu Les Films de Cannes à Iași!
Prim plan miercuri, 5 noiembrie 2025, 06:05

Iași: Muzeul „Poni–Cernătescu” marchează 34 de ani de la deschiderea  pentru public prin implicarea în programul european PROBLEU

Cu prilejul aniversării a 34 de ani de la deschiderea pentru public, Muzeul „Poni–Cernătescu” din cadrul Complexului Muzeal Național...

Iași: Muzeul „Poni–Cernătescu” marchează 34 de ani de la deschiderea  pentru public prin implicarea în programul european PROBLEU
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 12:39

Anchetă pentru ucidere din culpă în cazul prăbuşirii turnului de la Forumurile Imperiale din Roma

În urma morţii muncitorului în vârstă de 66 de ani, Procuratura din Roma urmăreşte acuzaţiile de ucidere din culpă în cadrul anchetei...

Anchetă pentru ucidere din culpă în cazul prăbuşirii turnului de la Forumurile Imperiale din Roma
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 12:20

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţei familiei muncitorului decedat în urma prăbuşirii unei clădiri istorice din centrul Romei

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe familiei muncitorului român care a murit în Italia după prăbuşirea unei clădiri istorice din...

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţei familiei muncitorului decedat în urma prăbuşirii unei clădiri istorice din centrul Romei
Prim plan marți, 4 noiembrie 2025, 12:15

Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă

Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e...

Copiii români, pe podiumul sărăciei din UE: Festivalul Brazilor de Crăciun ridică vocea copiilor vulnerabili pentru care accesul la educație e o luptă