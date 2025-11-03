(AUDIO) Zilele Bibliotecii Centrale Universitare Iași: Întâlnirea cititorilor cu era digitală”

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 12:22

Tema principală a Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare Iași o reprezintă provocarea erei digitale și racordarea publicului cititor la lumea digitală.

În prezent, fondul de carte de la Iași este digitalizat aproape complet, după cum a declarat directorul instituției, Ioan Milică

Anul viitor va fi accesat un program european prin intermediul căruia, fondurile de carte de la bibliotecile centrale universitare din Iași și Chișinău vor putea fi accesate de cetățenii celor două țări. Valoarea proiectului va fi de 700 de mii de euro.

În acest an, Zilele Bibliotecii Centrale Universitare Iași găzduiesc pentru prima dată și o întâlnire a directorilor instituțiilor de profil din țară unde va fi abordată problematica digitalizării fondului de carte, a mai spus Ioan Milică.

Ioan Milică: Pentru prima dată, după mulți ani, sunt alături de noi delegații ale bibliotecilor centrale universitare din București, Cluj și Timișoara. E o primă reuniune de lucru a acestor grupuri, încercăm prin ateliere profesionale să găsim soluții pentru a ne îmbunătăți lucrul. Totodată, în premieră, la Zilele Bibliotecii Centrale Universitare, construim o expoziție care este și în vitrine și în mediul online. Are două fațete această expoziție, expoziție virtuală pentru cei care nu pot veni și expoziție în Palatul Fundației pentru cei care ne vizitează. Joi vom avea o proiecție de film și vom face și lansări de carte, vineri la bibliotecă.

