(AUDIO/VIDEO) Internările, suspendate la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași după descoperirea unor bacterii în apă

Publicat de Andreea Drilea, 13 decembrie 2025, 07:59

La Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au fost sistate internările, după ce mai multe probe de apă prelevate de la unitatea medicală au ieşit necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber şi au fost descoperite bacterii potenţial periculoase, a anunţat, noaptea trecută, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Acesta s-a deplasat de urgență la Iași, unde a avut o şedinţă la unitatea medicală cu reprezentanţi ai DSP, ISU, Prefecturii şi ai Consiliului Judeţean Iaşi.

Alexandru Rogobete a anunțat un set de măsuri care au fost luate pentru limitarea răspândirii oricărui risc epidemiologic sau microbiologic.

Din rezerva de stat vor fi scoși 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată care va fi distribuită pentru pacienţi, aparţinători şi pentru personalul medical.

De asemenea, la nivelul Ministerului a fost instituită o celulă de criză, în care au fost incluse spitale pediatrice din București și Suceava, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienţi de la Iaşi.

În unitatea medicală va continua să funcționeze ambulatoriul de specialitate, dar şi zona de spitalizări de zi. Rămân internaţi cei 10 pacienţi de la Terapie Intensivă, iar toate manevrele se vor face cu apă sterilă îmbuteliată, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: ”Au apărut neconformități, atât în ceea ce privește concentrația de clor din apă, clor care asigură practic dezinfecția apei și o încărcătură microbiană scăzută. Au ieșit concentrații scăzute sub limita minimă necesară pentru a asigura apă potabilă, respectiv 6 probe din 8 au ieșit cu o încărcătură microbiană crescută, dintre care două probe cu teste pozitive pentru pseudomonas, în special în zona de Anestezie Terapie Intensivă și a doua probă în zona de Oncologie. În momentul de față în secția de Terapie Intensivă sunt 10 pacienți internați și puneam, eventual, problema pentru un transfer al unul număr mai mare de pacienți în alte spitale, nu este cazul. S-a constituit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și am decis asistarea internărilor, practic doar urgențele majore vor fi internate până luni (15 dec 2025) în unitatea sanitară. În București am inclus într-o celulă de criză două unități sanitare, Spitalul ”Marie Curie” și Spitalul ”Grigore Alexandrescu”, unde vor fi redirecționați pacienții cu urgențe majore pentru tratament de specialitate. În spital va funcționa în continuare Ambulatorul de specialitate și zona de spitalizare de zi plus internările care nu sunt chirurgicale, pentru că acolo există un risc mai mic de contaminare. Sigur că așteptăm toate probele și din rezerva de stat se vor scoate 14.500 de litri de apă potabilă îmbutelaată, care vor fi distribuite către unitatea sanitară pentru pacienți, pentru aparținătorii pacienților și pentru personalul medical. Calculele sunt făcute până miercuri (17 dec 2025) inclusiv, dar cel mai probabil că nu va fi cazul.”

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a recoltat noi seturi de probe; astăzi se va face din nou dezinfecţia instalaţiei, iar luni, DSP va preleva, din nou, probe, a declarat directorul instituției, Liviu Stafie: ”Direcția de Sănătate Publică a repetat în această noapte probele de apă. Vom avea rezultatele parțiale la 24 de ore după care la 72.”

Reprezentanții APAVITAL Iaşi au precizat că apa pe care o distribuie prin reţeaua publică din municipiu şi din întreaga sa arie de operare este potabilă, fără riscuri de contaminare bacteriană.

Situația de criză de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași a apărut în urma efectuării dezinfecției instalației de apă programate pentru luna noiembrie, a declarat președintele Consiliului Județean Iași, Costel lexe, instituție în subordinarea căreia se află unitatea medicală.

La terminarea lucrării, probele prelevate au indicat, în secțiile de Terapie Intensivă și Oncologie, o încărcătură microbiană crescută și, pe de altă parte, indicele clorului era sub limita minimă admisă: ”Acțiunea de dezinfecție în rețeaua și sistemul de apă potabilă la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași se face uzual, periodic. Trebuie să vă mărturisesc că de la începutul anului, în fiecare lună, au fost prelevate probe de apă de către cei de la DSP, iar ele au ieșit conforme. E adevărat, în momentul de față avem această sincopă cu acest indice scăzut la clor. Pe secția de Terapie Intensivă sau pe toate celelalte secții au fost relevate probe și în noiembrie, pe 22, și pe 18 noiembrie, și în octombrie, și în septembrie, și în august, iar toate probele au ieșit conforme.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)