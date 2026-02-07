(AUDIO) Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași își consolidează oferta programelor în engleză și franceză

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 februarie 2026, 12:17

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va pune accent, din viitorul an academic, pe dezvoltarea liniilor de predare în limbile engleză și franceză.

Rectorul Liviu-George Maha a declarat că în aceste domenii există anumite întârzieri care vor fi recuperate prin noi programe de studiu.

Deja a fost acreditată specializarea matematică-informatică cu predare în limba engleză.

Totodată, Facultatea de Geografie a depus documentația pentru acreditarea unei specializări în turism sustenabil. În prezent, universitatea are 29 de specializări în limbi străine. Dintre acestea, 6 sunt la nivel de licență și 23 la masterat.

Rectorul Liviu-George Maha: Mă bucură faptul că Facultatea de Matematică a propus un program de matematică-informatică în limba engleză, dincolo de faptul că astfel de programe înseamnă o combinare a unor competențe care vizează și domenii de specializare, dar și comunicarea într-o limbă străină, ceea ce este esențial pe o piață a muncii, dacă nu globalizată, cel puțin europenizată, adică avem absolvenți care lucrează fie în alte țări, fie cu companii care colaborează cu parteneri din alte țări și așa mai departe, dar e vorba și de o deschidere către studenții străini. Asistăm la dezbateri legate de bugetul educației, de sursele potențiale de venituri pentru universități. Învățământul superior românesc e unul care are toate argumentele, oferă toate premisele și condițiile pentru a atrage studenți străini, studenți care își doresc învățământ performant, de calitate și un acces pe piața europeană.

Ca urmare a cererilor venite din partea studenților, au fost introduse programe de studiu și pentru limbile norvegiană și portugheză. La cele 15 facultăți, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” propune, pentru viitorul an academic, 229 de programe de studii. Potrivit rectorului, 94 sunt pentru licență, 135 pentru masterat, iar 6 sunt programe nou introduse. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)