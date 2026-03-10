Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Sondaj în rândul cadrelor didactice: peste 3.100 de profesori din Iași vor boicot la simulări

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 07:11

Peste 3.100 de profesori din județul Iași și-au exprimat intenția de a boicota simularea examenelor naționale, arată un sondaj realizat în rândul cadrelor didactice.

Pe de altă parte, peste două mii 100 de profesori au optat pentru intrarea în grevă în perioada simulărilor.

Președintele USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, a declarat că, nu trebuie neglijat, totuși, faptul că sunt și peste 880 de cadre didactice care doresc să se implice în organizarea simulărilor și 1.500 care ar dori continuarea activității.

Laviniu Lăcustă: În urma colectării datelor privind intenția de participare sau neparticipare la simularea examenelor naționale, am înregistrat următoarele date: 3.110 colegi și-au exprimat intenția de a boicota; avem însă și 887 de profesori care doresc să se implice în organizarea simulărilor. Cei care participă sau cei care se implică în organizarea simulării examenelor naționale sunt din categoria celor care predau la gimnaziu și liceu. Mai avem însă și 2.130 de alți colegi care ar fi vrut o acțiune mai radicală, în sensul unei greve pe perioada simulării, însă ceea ce va conta din acest punct de vedere este acel număr de 3.110 colegi care și-au exprimat intenția de a boicota. Prin urmare, cu siguranță putem afirma că simulările în județul Iași vor fi puternic perturbate de această intenție a celor peste 3.000 de colegi de a nu se implica în derularea simulării examenelor naționale.

USLIP Iași are un total de aproximativ 7.700 de membri de sindicat.

Reamintim că, în perioada 16-18 martie sunt prevăzute simulările pentru examenul de Evaluare Națională, iar între 23 și 26 martie – cele pentru Bacalaureat.  (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

