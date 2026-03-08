Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Scrisoare deschisă: cercetătorii reclamă pierderi salariale și lipsa proiectelor

Publicat de Andreea Drilea, 8 martie 2026, 10:46

Zeci de cercetători ai Academiei Române – filiala Iași au trimis o scrisoare deschisă premierului și noului ministru al Educației, prin care solicită respectarea legii și asigurarea finanțărilor necesare proiectelor de cercetare în conformitate cu normele europene.

Profesorul Dorin Dobrincu, cercetător în cadrul Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” din Iași, atrage atenția că veniturile cercetătorilor din institutele Academiei Române au ajuns să fie cu aproximativ 20% mai mici decât cele ale cadrelor didactice universitare, deși, potrivit legii, nivelul salarial ar trebui să fie același. El și-a exprimat, totodată, dezamăgirea față de diminuarea consistentă a sporurilor doctorale: ”Cercetătorii din Institutele Academiei Române ar trebui, potrivit legii, să aibă același salarii cu universitarii. Numai că în ultimii ani s-au acumulat diferențe foarte mari între drepturile salariale pe care le primesc universitarii în comparație cu cele pe care le primesc cercetătorii din Academia Română, adică undeva în jur de 20%. Ori noi, semnatarii acestei scrisori, cerem această punere în practică a legislației românești, adică să avem același salarii cu universitarii, în condițiile în care oricum noi am pierdut mai multe drepturi salariare în ultimul an, ne referim la cunoscutul deja sport de doctorat.”

Profesorul Dorin Dobrincu a mai declarat că se vorbește mult despre Planul Național de Redresare și Reziliență, însă nu există niciun proiect accesat care să aibă drept scop stimularea cercetărilor ample și a celor de performanță: ”Noi suntem, din punct de vedere al cercetării, la coada Uniunii Europene și nu suntem așa de foarte multă vreme. Nu poți să ai rezultate dacă ai finanțare foarte redusă. Ni se reamintește că sunt tot felul de obligații prin PNRR și spunem că e în regulă. În același timp, tot prin PNRR sunt prevăzute investiții în cercetare, oare astea nu vedem să se facă.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

