(AUDIO) Restauratorii de la Palatul Culturii din Iași au redat astăzi circuitului muzeal casa de bilete de la Baia Turcească

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 15:55

Restauratorii de la Palatul Culturii din Iași au redat astăzi circuitului muzeal casa de bilete de la Baia Turcească.
Piesa – restaurată printr-o investiție care se ridică la 40 de mii de euro – este unică în România și va fi utilizată doar ocazional, pentru vânzarea biletelor la anumite evenimente sau programe speciale.
Analizele de laborator au arătat că piesa a trecut prin minimum șapte restaurări, fiind vopsită cu materiale din comerț, și nu cu vopsele originale, așa cum ar fi trebuit.
Directorul interimar al Complexului muzeal Moldova, Andrei Apreotesei: O piesă care vine să întregească întreg patrimoniul Băii Turcești, a Centrului de Artă Contemporană din Iași, din subordinea Ateneului, al municipiului Iași. Vorbim de o piesă de secol XIX, o piesă care dintr-un maldăr de lemne, din care credeam că nu se mai poate salva nimic și nu se mai poate face nimic. Iată că, printr-o răbdare foarte atentă și printr-o expertiză foarte atentă a colegilor noștri de la Palatul Culturii și ceilalți restauratori, am reușit astăzi să o reintegrăm în circuitul cultural-artistic. Nu o vom avea doar ca și piesă de muzeu, ci ea va putea fi folosită. Fie ca și casă de bilete, fie ca și decor pentru evenimente artistice.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
