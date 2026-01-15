(AUDIO) Protest al sindicaliștilor de la Muzeul Naţional „Moldova” Iași, de Ziua Culturii Naționale

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 ianuarie 2026, 10:24

Sindicaliştii din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, afiliat la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă „CulturMedia”, protestează astăzi, de Ziua Culturii Naţionale, pe holurile Palatului Culturii.

Aceştia afirmă că acțiunea de protest este determinată de acumularea gravă de disfuncţionalităţi în gestionarea domeniului culturii şi de măsuri care afectează direct existenţa profesională şi materială a angajaţilor din sector.

Care sunt solicitările acestora, aflăm de la liderul sindical, Celia Iacob: Solicităm ca cei din cultură să fie exceptați de la această tăiere cu 10% a anvelopei salariale, ceea ce înseamnă ori reduceri de personal — noi suntem 160 de angajați, ar însemna să plece 16 angajați, în condițiile în care avem deficit de personal — sau o reducere salarială de 10%, în condițiile în care salariile noastre sunt foarte mici; colegele de la supraveghere au salariul minim pe economie. În al doilea rând, ar fi vorba de neplata orelor prestate în weekend: sunt colegi care lucrează tot anul, în fiecare sâmbătă și duminică, și nu primesc niciun spor salarial. În al treilea rând, tragem un semnal de alarmă referitor la subfinanțarea culturii în general.

Angajații din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi mai acuză subfinanțarea acestui domeniu, spune liderul sindical, Celia Iacob.

Celia Iacob: Anul trecut s-a acordat 0,6% din PIB, un procent foarte mic pentru cultură, în condițiile în care în alte state europene se acordă chiar și 2%. Noi nu avem bani pentru dezvoltarea unor proiecte expoziționale de anvergură, nu avem bani pentru plata utilităților, alte muzee din țară sunt într-o situație și mai gravă.

Potrivit sindicaliștilor, protestul nu va afecta activitatea instituției. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)