(AUDIO) Program temporar de furnizare a apei în Bacău, după o avarie la conducta Valea Uzului

(AUDIO) Program temporar de furnizare a apei în Bacău, după o avarie la conducta Valea Uzului

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 februarie 2026, 19:46

Echipele SC CRAB SA intervin pentru remedierea unei avarii apărute pe conducta de transport apă brută Valea Uzului – Bacău.

Defecțiunea a fost identificată în cursul dimineții, în zona comunei Mărgineni, sat Podiș.

Ca urmare, autoritățile locale au anunțat un program temporar de furnizare a apei potabile în municipiul Bacău, iar în cursul acestei nopți ar trebui ca serviciul să revină la normal.

Administrația locală precizează că locul avariei a fost stabilit, iar conducta este în prezent în curs de golire.

Viceprimarul comunei Mărgineni, David Benoni, a declarat că intervenția este una dificilă, pentru că zona în care s-a produs avaria este greu accesibilă pentru utilaje. Programul de furnizare a apei va fi actualizat în funcție de evoluția lucrărilor.

 

David Benoni:  Da, este o avarie la conducta de aducţiune de apă, valea Ozului-Bacău, momentan se intervine, au ajuns piesele de legătură, după aceea va începe procesul de umplere a conductei, care va dura ceva timp, asta doar cei de la compania de apă ştiu. Lucrările sunt destul de anevoioase pentru că s-au desfăşurat pe terenuri private şi vremea de afară.

Gabriel Pop: Avaria e mai mică sau mai mare ca altele în trecut?

David Benoni: Indiferent cum este avaria la conducta de aducţiune, este la fel, că se goleşte conducta până la zero, ca să se poată interveni, deci, procedura pentru ei este la fel.

(Radio Iași/ Gabriel Pop/ FOTO Gabriel Pop)

