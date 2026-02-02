(AUDIO) Profesorii din Botoșani, sub presiunea reducerilor de norme didactice. În anul școlar viitor dispar 28 de clase a IX-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 februarie 2026, 12:43

În județul Botoșani, un număr tot mai mare de cadre didactice este afectat de reducerea de activitate, pe fondul măsurilor impuse prin Legea 141, dar și al noilor planuri-cadru pentru liceu, care vor intra în vigoare din anul școlar următor.

Liderul Ligii Învățământului Preuniversitar Botoșani, Liviu Axinte, a declarat, în emisiunea Starea Educației, că situația este una gravă la nivelul învățământului din județ.

Potrivit acestuia, foarte multe cadre didactice riscă să rămână cu norme diminuate, în contextul actualei etape de încadrare a profesorilor pentru anul școlar 2026–2027.

Liviu Axinte: Dacă în vară am avut o reducere de aproximativ de 380 de norme, la nivel de Botoșani, anul acesta anticipăm încă vreo 100, 100 și ceva, care vor fi afectați din cauza constituirii claselor a noua de liceu cu un număr foarte mare de elevi. Practic, obligația școlilor de a constitui clasa cu numărul maxim prevăzut de lege, ce este anormal. Și, desigur, avem situații foarte multe de reducere la limba română, la franceză, la fizică, biologie și chimie.

Pe de altă parte, în anul școlar 2026 – 2027, vor fi cu 28 de clase a IX-a mai puține față de anul școlar anterior, a declarat șeful Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, Bogdan Suruciuc.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)