(AUDIO) Primarul M. Chirica: Sistemul de termoficare al Iaşiului trece testul gerului şi funcţionează fără sincope

13 ianuarie 2026, 18:14

Sarcina termică de la Centrala Electrotermică din Iași a crescut, în aceste zile, de la 73 la 93 de gigacalorii pe oră.

Primarul municipiului Mihai Chirica a dat asigurări că instalațiile pot funcționa până la o încărcătură termică de 150 de gigacalorii pe oră.

În momentul de față, la Iași, funcționează doar CET 1, CET 2 fiind într-un proces de transformare, care va folosi energia solară.

Edilul a declarat că nu au fost probleme în alimentarea cu agent termic pentru cele 22 de mii de apartamente, 10 spitale, 135 de instituții și 170 de agenți economici din Iași.

Prețul facturat la populație este de 284 de lei pe megawatt/oră, iar prețul de producție este de 458 de lei pe megawatt/oră. Diferența este suportată de Primăria Iași.

Pentru acest sezon rece, s-a recurs la un împrumut de 32 de milioane de lei, fonduri care vor reprezenta subvenții pentru agentul termic.

Totodată, capacitatea de cazare a oamenilor străzii din centrele de pe Străzile C A Rosetti și Petru Movilă a crescut la 60 de persoane.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

