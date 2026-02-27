(AUDIO) Primăria municipiului Iași va reabilita, în acest an, primele adăposturi de protecție civilă

Ascultă Radio România Iași Live
27 februarie 2026

Primăria municipiului Iași va reabilita, în acest an, primele adăposturi de protecție civilă.

În municipiu sunt 291 de adăposturi inventariate. Dintre acestea, 111 sunt nefuncționale.

Până în prezent au fost reabilitate, din fondurile Primăriei, adăposturile municipale și cele de comandă.

Din acest an este inițiat programul de reabilitare a adăposturilor din subsolul blocurilor.

Edilul Mihai Chirica a explicat că au fost strânși două milioane de lei, astfel, vor fi reabilitate 9 adăposturi civile: ”Am reușit, legat de protecția civilă, să reformăm un pic sistemul, îl considerăm o necesitate destul de urgentă a României de astăzi. Am introdus o taxă specială care este foarte mică, 10 lei ajunge pe contribuabil la nivelul unui imobil, dar am demarat un proces de modernizare cu 2 milioane de lei. Deja sunt contractate cu o firmă care trebuie să repare un număr de adăposturi civile. Noi avem și adăposturi de comandă pe care deja le-am reabilitat, avem și adăposturile noastre municipale care sunt de mari capacități.”

Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă

