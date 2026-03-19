Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Primăria Iași reduce aparatul administrativ cu circa 130 de posturi până la 1 iulie

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 martie 2026, 15:01

Primăria Iași își va reduce aparatul administrativ cu aproximativ 130 de posturi, în urma Ordonanței de urgență a Guvernului care impune tăieri de până la 30% din organigrame până la 1 iulie.

Edilul Mihai Chirica a anunțat că va fi realizată o analiză a personalului, iar măsura îi va viza în special pe angajații care au avut abateri disciplinare și pe cei care nu au obținut rezultate bune la evaluările profesionale.

În ceea ce privește Poliția Locală, Mihai Chirica a spus că nu vor fi făcute disponibilizări.

Mihai Chirica: La aparatul Primăriei, din perspectiva pe care au propus-o ei, vor fi disponibilizări. Nu 30% din personalul angajat, pentru că nu am mai avea cu cine să ne facem treaba, dar sigur vor fi persoane care își vor găsi locul de muncă prin concurs, în detrimentul altor persoane care vor trebui să plece. Nu cred că pot face disponibilizări din aparatul executiv al poliției locale, pentru că și așa nu este atins. Posturile aprobate sunt 325, iar noi suntem 286, deci suntem deja cu 46 de oameni sub.

 (Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

