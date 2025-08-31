Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Primăria Iași: proiect de modernizare a Pieței Unirii și extindere pietonală

Publicat de Andreea Drilea, 31 august 2025, 09:04


Piața Unirii din Iași intră în reparații capitale. Ofertele pentru execuția lucrărilor pot fi depuse până la 15 septembrie.

În zonă va fi amenajat cel de-al doilea pietonal al Iașului care va lega Piața Unirii de Biblioteca Centrală Universitară.

Primul pietonal leagă Palatul Culturii de Mitropolia Moldovei și se va prelungi până la Teatrul Național.

Conducerea Primăriei Iași are în vedere unirea celor două pietonale și înființarea unei Zone Verzi în centrul localității.

Edilul Mihai Chirica: ”Vom începe lucrările, probabil, dacă nu la sfârșitul acestui an, începând cu anul viitor. Vor dura aproximativ 36 de luni, cu tot cu perioada de recepție. Eu cred că într-un an și jumătate va fi gata. Și costurile nu sunt foarte mici, ne vom duce la aproape 12 milioane de lei dar speranța mea este să iasă un lucru frumos, așa cum va arăta și Esplanada Teatrului Național. De altfel, dacă vă amintiți, așa am spus, în momentul în care închidem Esplanada Teatrului Național, deschidem Piața Unirii, să nu avem foarte multe șantiere în zona foarte circulată. Deocamdată suntem în fața de extinderea pietonalului, așa cum bine știți, până la Casa Modei, după care va trebui să vedem când atacăm și ultimul tronson rămas între Casa Modei și Piața Unirii. Din punctul meu de vedere, Iașul are nevoie din pietonal. Dar o să vedeți ce se va întâmpla după ce finalizăm și proiectul din jurul Teatrului Național, mutarea Cublui și finalizarea Filarmonicii, lucrurile voi intra într-o altă configurație și atunci analiza va trebui să o punem din nou pe tapet.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

