Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Primăria Iași a primit prima ofertă pentru reconversia CET 2 Holboca: proiect de 400 milioane lei pentru eliminarea dependenței de cărbune

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 16:00

Iașiul face pași decisivi către energia verde.

Primăria a primit prima ofertă pentru reconversia centralei CET 2 Holboca, un proiect de 400 de milioane de lei care va elimina definitiv dependența de cărbune, după cum a anunțat edilul Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Avem, în sfârșit, o ofertă pentru prima etapă de modernizare a uzinei CET. Practic, e un pas istoric pentru oraș, pentru că vom reuși să transformăm efectiv fosta centrală pe cărbune într-o centrală pe gaze naturale și hidrogen. E un pas important, pentru că scăpăm de dependența de cărbunele rusesc, pentru că acea centrală a fost construită într-un mod greșit, având dependență aproape 100% de cărbunele rusesc. Ea a fost închisă la inițiativa mea acum câțiva ani de zile și am reușit să introducem un program de modernizare de peste 400 de milioane de lei, pentru a face două CET-uri noi, pe tehnologii de ultimă generație. Avem ofertă, intrăm în evaluare și sperăm să ajungem rapid la semnarea de contract. Valoarea lui, pot vorbi doar valoarea estimată, pentru că nu am desfăcut încă ofertele efective, e de aproape 250 de milioane de lei.

 

Mihai Chirica a declarat că proiectul vizează transformarea radicală a unității CET 2 Holboca prin trei programe majore. Acestea includ instalarea a opt motoare termice moderne, construcția unui parc fotovoltaic de 9 megawați pe locul fostelor halde de zgură și montarea unei centrale cu energie regenerabilă de 7 megawați. Noua unitate va funcționa pe un mix de gaz metan și hidrogen, livrând în rețea atât căldură, cât și energie electrică.

Potrivit edilului, schimbări urmează și la CET 1 Iași. Aici, modernizarea presupune trecerea exclusivă pe gaz metan și instalarea de noi motoare termice, ofertele pentru acest proiect urmând să fie deschise pe data de 16 aprilie.

Mihai Chirica:  Nu se înlocuiește nimic, se construiește totul de la zero. Practic, instalațiile existente, în 99% din situații, nu vor mai fi folosite. Se construiește un CET pe 8 motoare termice, cu o capacitate de aproximativ 32 de megawați, o centrală fotovoltaică, care este și ea în curs de evaluare și semnare de contract de lucrări, de aproape 9 megawați, și o centrală cu energie regenerabilă de geo-exchange, de aproape 7 megawați. Toate vor face un mix de energie care va face cea mai ieftină energie pe care o putem produce la nivelul tehnologiilor de astăzi. Sigur, noi nu suntem pe un curs de apă care să ne permită să facem energie hidro sau eoliană, dar, din perspectiva noastră, este un pas foarte important înainte pentru a aduce cu adevărat tehnologii de ultimă generație. Vom fi un jucător pe piață, nu neapărat din cauza cantității, ci mai ales din cauza calității energiei pe care o producem și sperăm să avem ofertă și pentru CET-ul din oraș, CET-ul 1, unde vor trebui depuse ofertele pe data de 16 aprilie anul curent. În felul acesta, Iașiul intră, într-adevăr, într-un nou proces de independență energetică și, foarte important, vom fi și un jucător pe piața de energie electrică. Chiar dacă noi, ca autoritate publică, suntem interesați de confortul termic al celor care ne sunt clienți astăzi, vom fi un jucător important și pe piața de energie electrică, în contextul în care ați văzut care este misiunea Europei pe viitor: independență totală față de exteriorul granițelor europene.

Reamintim că fluxurile pe cărbune de la Holboca au fost închise definitiv în 2022, municipalitatea mizând acum pe tehnologii sustenabile pentru a asigura confortul termic al orașului. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

