(AUDIO) Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop: „Inteligența artificială nu trebuie să domine omul”

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 octombrie 2025, 18:42

Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a declarat astăzi, la Iași, în cadrul unei prelegeri susținute înaintea Zilelor Academice Ieșene, că societatea trebuie să manifeste prudență în raport cu evoluția inteligenței artificiale, pentru ca aceasta să nu ajungă să domine ființa umană.

În intervenția sa, academicianul a vorbit despre relația dintre inteligența artificială și evoluția umană, dar și despre impactul algoritmilor în viața de zi cu zi.

Ioan-Aurel Pop a subliniat că, asemenea marilor descoperiri din istorie, precum dinamita, bomba atomică sau dezintegrarea atomului, inteligența artificială a fost creată pentru binele omenirii, nu pentru a-i provoca suferință.

Ioan-Aurel Pop: Academia Română e o instituție tradițională și conservatoare. Conservatoare înseamnă conservarea valorilor din trecut. Nu e o instituție conservatoare în sens negativ. Și atunci, Academia, tocmai că scoate la lumină niște învățături, care ne pot ajuta să rămânem oameni în același timp, să nu devenim noi înșine instrumente, fiindcă dacă lăsăm inteligența artificială să ne domine, ajungem la filmele de science fiction, când roboții îi supun pe oameni și oamenii devin un fel de roboți și roboții devin stăpâni. Trebuie să avem grijă, pentru că până în acest moment, cel mai important depozitar al inteligenței nu artificiale, ci naturale, e creierul omenesc. Și creierul omenesc a produs inteligența artificială, dar dacă nu vom fi atenți, vom ajunge să pățim ca și cu dinamita. Dinamita a fost inventată pentru binele omenirii și a fost folosită în atâtea cazuri pentru răul omenirii. Deci, grija noastră trebuie să fie aceea de a folosi descoperirile științifice, inclusiv ceea ce numim inteligența artificială, pentru binele omenirii și nu pentru răul omenirii.

Invitat de onoare a fost profesorul universitar doctor Ashrad Labib de la Universitatea din Portsmoth din Marea Britanie care a precizat că în Anglia se studiază inteligența artificială și modul prin care aceasta poate fi integrată în studiul studenților.

Ashrad Labib: Cred că avem o abordare multidisciplinară, învățăm de la mai multe discipline despre inteligență artificială, învățăm că avem tot felul de aplicații și acest lucru are impact asupra cercetării, asupra economiei. Noi, în Marea Britanie, încurajăm studenții să studieze inteligența artificială și cum o pot integra în studiul lor și pe viitor îi rugăm nu doar să vină cu răspunsuri, ci și cu întrebări despre inteligență artificială și evoluția umană.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)