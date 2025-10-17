Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Organizațiile studențești cer măsuri ferme împotriva hărțuirii în universități. ANOSR: Toleranță zero față de abuz și hărțuire sexuală

Publicat de Andreea Drilea, 17 octombrie 2025, 09:46

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România cere Ministerului Educaţiei o dezbatere publică privind hărţuirea în universităţi, inclusiv cea sexuală, şi abuzul de autoritate.

Liderul Alianței, Sergiu Covaci, a declarat, pentru postul nostru de radio, că se solicită completarea legislaţiei şi măsuri concrete, precum analizarea sesizărilor anonime, posibilitatea autosesizării comisiilor de etică şi extinderea listei de sancţiuni: ”Având în vedere că sunt numeroase cazuri care au fost dezvăluite în ultimii ani de abuzuri în universități, încă din august 2024 am inițiat mai multe demesuri. Primul dintre ele a fost o campanie de conștientizare, iar ulterior am început cele pragmatice, insistând foarte mult la reglementarea sezizărilor anonime în universități. Iată că după un an de zile vom avea sezizări anonime admise în universități, însă este foarte important să nu ne oprim aici, pentru că, cadrul legislativ este perfecțibil și noi considerăm că mai sunt lucruri și aspecte care pot fi îmbunătățite la acesta. Discutăm de legea învățământului superior, de codul cadrul de etică și de regulamentele de funcționare a comisiilor de etică la nivel universitar.”

Liderul Alianței Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, Sergiu Covaci, a mai declarat că studenţii susţin principiul „toleranţei zero” faţă de aceste abateri.

Totodată, ei cer ca universităţile să fie obligate să sesizeze autorităţile în cazurile grave și să asigure consiliere psihologică victimelor.

Demersul vine în contextul unor cazuri recente de hărţuire și agresiune sexuală în mediul universitar. ANOSR atrage atenţia că tăcerea victimelor este rezultatul lipsei de încredere în autorităţi și cere măsuri legale ferme pentru protejarea studenţilor.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

