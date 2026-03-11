(AUDIO) Opera Națională Română din Iași are o nouă siglă

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 martie 2026, 12:10

Conducerea Operei Naționale Române din Iași a prezentat astăzi noua siglă a instituției de cultură.

Managerul Andrei Fermeșanu a precizat că noua siglă a fost întocmită de speciliști în heraldică și, conform acestora, sunt prezentate elemente din trecutul cultural al Moldovei.

Andrei Fermeșanu: Prin toate elementele vizuale și, mai ales, că este alcătuită plecând de la expertiza unui important reprezentant al heraldicii internaționale, domnul Tiron, apoi finisată prin mai multe procese vectoriale și, în final, reunite într-un ansamblu grafic, răspunde unor nevoi de eleganță, dar și de rigoare istorică și culturală.

În cadrul aceleiași conferințe, regizorul Cristi Avram a anunțat și următoarea premieră a instituției.

Pe 9 aprilie va fi prezentat spectacolul „Stabat Mater”, lucrare semnată de compozitorul italian Gioachino Rossini, care va fi pusă în scenă, nu doar interpretată în variantă de concert. În distribuție se vor regăsi tenorul Andrei Fermeșanu, soprana Cristina Grigoraș, mezzosoprana Florentina Irina Onică, basul Andrei Yvan și actorul Dragoș Codrescu. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)