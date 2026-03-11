Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Opera Națională Română din Iași are o nouă siglă

(AUDIO) Opera Națională Română din Iași are o nouă siglă

(AUDIO) Opera Națională Română din Iași are o nouă siglă

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 martie 2026, 12:10

Conducerea Operei Naționale Române din Iași a prezentat astăzi noua siglă a instituției de cultură.

Managerul Andrei Fermeșanu a precizat că noua siglă a fost întocmită de speciliști în heraldică și, conform acestora, sunt prezentate elemente din trecutul cultural al Moldovei.

Andrei Fermeșanu: Prin toate elementele vizuale și, mai ales, că este alcătuită plecând de la expertiza unui important reprezentant al heraldicii internaționale, domnul Tiron, apoi finisată prin mai multe procese vectoriale și, în final, reunite într-un ansamblu grafic, răspunde unor nevoi de eleganță, dar și de rigoare istorică și culturală.

În cadrul aceleiași conferințe, regizorul Cristi Avram a anunțat și următoarea premieră a instituției.

Pe 9 aprilie va fi prezentat spectacolul „Stabat Mater”, lucrare semnată de compozitorul italian Gioachino Rossini, care va fi pusă în scenă, nu doar interpretată în variantă de concert. În distribuție se vor regăsi tenorul Andrei Fermeșanu, soprana Cristina Grigoraș, mezzosoprana Florentina Irina Onică, basul Andrei Yvan și actorul Dragoș Codrescu. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Semnal de alarmă: Procentul copiilor români sub 16 ani afectați de privațiuni materiale este mai mult decât dublul mediei la nivelul Uniunii Europene: 31,8%, față de 13,6%.
Prim plan miercuri, 11 martie 2026, 10:53

Semnal de alarmă: Procentul copiilor români sub 16 ani afectați de privațiuni materiale este mai mult decât dublul mediei la nivelul Uniunii Europene: 31,8%, față de 13,6%.

Semnal de alarmă: Procentul copiilor români sub 16 ani afectați de privațiuni materiale este mai mult decât dublul mediei la nivelul Uniunii...

Semnal de alarmă: Procentul copiilor români sub 16 ani afectați de privațiuni materiale este mai mult decât dublul mediei la nivelul Uniunii Europene: 31,8%, față de 13,6%.
În a 12-a zi de război,Iranul lansează cel mai dur atac al său, în timp ce preţurile petrolului continuă să scadă
Prim plan miercuri, 11 martie 2026, 10:30

În a 12-a zi de război,Iranul lansează cel mai dur atac al său, în timp ce preţurile petrolului continuă să scadă

Iranul a declarat că a lansat cel mai ‘dur şi mai devastator’ val de atacuri de la începutul războiului în primele ore ale zilei de...

În a 12-a zi de război,Iranul lansează cel mai dur atac al său, în timp ce preţurile petrolului continuă să scadă
(AUDIO) 16 incendii de vegetație uscată s-au înregistrat în județul Suceava într-o singură zi
Prim plan miercuri, 11 martie 2026, 10:21

(AUDIO) 16 incendii de vegetație uscată s-au înregistrat în județul Suceava într-o singură zi

Cea mai extinsă suprafață afectată este în satul Iacobești, comuna Grănicești, unde incendiul a cuprins aproximativ 3,5 hectare de teren....

(AUDIO) 16 incendii de vegetație uscată s-au înregistrat în județul Suceava într-o singură zi
Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova își deschide porțile
Prim plan miercuri, 11 martie 2026, 09:58

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova își deschide porțile

De astăzi, 40 de edituri vin la târg cu peste 10.000 de titluri, cele mai recente apariţii de pe piaţa editorială de la noi, unele dintre ele...

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de la Craiova își deschide porțile
Prim plan miercuri, 11 martie 2026, 09:33

Recuperarea medicală aduce specialiști din toată țara şi din străinătate la Iași în luna martie

Ultima săptămână a lunii martie din acest an aduce la Iași unul dintre cele mai importante evenimente medicale dedicate recuperării și...

Recuperarea medicală aduce specialiști din toată țara şi din străinătate la Iași în luna martie
Prim plan miercuri, 11 martie 2026, 08:18

#StaiSigurPeNet: Dependența de ecrane și conținutul violent online pot determina comportamente agresive la copii, avertizează specialiștii

Jocurile, filmele sau interacțiunile din rețelele sociale pot expune copiii la un volum mare de agresivitate verbală sau fizică, iar aceștia pot...

#StaiSigurPeNet: Dependența de ecrane și conținutul violent online pot determina comportamente agresive la copii, avertizează specialiștii
Prim plan miercuri, 11 martie 2026, 07:42

Tragedie la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”: un militar a murit încercând să salveze un câine

Un tânăr militar a murit aseară, la Baza 86 Aeriene „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”, pe când încerca să salveze un...

Tragedie la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă”: un militar a murit încercând să salveze un câine
Prim plan miercuri, 11 martie 2026, 07:08

Pieţele motorinei, grav afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, ameninţă cu o încetinire economică globală

Preţurile în creştere ale motorinei ameninţă să încetinească activitatea economică globală, deoarece războiul din Orientul Mijlociu pune...

Pieţele motorinei, grav afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, ameninţă cu o încetinire economică globală