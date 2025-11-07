(AUDIO) Omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat pentru șantaj și cumpărare de influență

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 11:22

Omul de afaceri Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Apărătorul acestuia a declarat că decizia este incorectă şi va fi contestată.

Procurorii DNA susțin că Fănel Bogos ar fi încercat, cu sprijinul unor persoane influente, să îl schimbe din funcție pe directorul DSVSA Vaslui, contra unor sume de bani.

Cu detalii despre acest dosar, Constantin Mihai: În 2023, la o fermă de păsări din județul Vaslui apare virusul Salmonella. În perioada 2023-2025, inspectorii DSV au desfășurat 144 de controale. I-au dat amenzii în valoare de 900.000 lei. În plus, trebuia să închidă două ferme. În septembrie 2024, a fost declarat focarul de Salmonella. Fănel Bogos decide să schimbe conducerea DSV Vaslui. Promite cadouri de 300.000 de euro dacă îi se închid dosarele. Cu ajutorul conducerei PNL Vaslui, Mihai Barbu, încearcă să ajungă la premier. În data de 23 septembrie a avut loc întâlnirea la București între omul de afaceri Fănel Bogos și premierul Ilie Bolojan. Procurorii DNA observă că doar în acest an patronul din Vaslui a vândut la negru aproape 400.000 de pui care trebuiau sacrificați. În data de 5 noiembrie este reținut de procurorii DNA Iași. La audieri a fost chemat și fostul procuror militar DNA, Vasile Doană. Acesta deocamdată nu a fost pus sub cercetare. De asemenea au fost chemați la audieri și doi ofițeri în rezervă de la SRI și un general SIE în rezervă. Magistrații Tribunalului de Vaslui au hotărât ca alte 5 persoane din anturajul omului de afaceri să fie cercetate sub control judiciar. Aceștia sunt cercetati de procurorii DNA pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj. 

Ieri, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat că întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan, liderul PNL Vaslui Mihai Barbu și Fănel Bogos a fost cerută pentru discutarea unor chestiuni politice, şi că a durat 15 minute.

De asemenea, Ilie Bolojan, președinte al PNL, a anunțat suspendarea din toate funcțiile politice a liderului interimar al liberalilor din Vaslui, Mihai Barbu.(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

