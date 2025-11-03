Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) O săptămână de ateliere intensive de film, arte vizuale şi multimedia pentru adolescenţi la Ipoteşti, în judeţul Botoşani

3 noiembrie 2025

La Memorialul Ipotești, s-a încheiat o săptămână dedicată artei cinematografice, prin atelierele de film la care au participat 16 elevi, cu vîrste cuprinse între 14 și 18 ani,  din școli și licee botoșănene.
Activitățile au fost coordonate de scriitoarea și regizoarea Adina Popescu și de editorul și regizorul Iulian Ghervas.
Tinerii participanți au descoperit toate etapele realizării unui film, de la scrierea scenariului până la montaj și editare. În cadrul atelierelor, elevii au creat scurtmetraje reunite sub titlul „Povești din Ipotești”, inspirate din temele și simbolurile operei eminesciene.
Totodată, filmul colectiv „Mai am un singur frame” a recompus vizual, fără cuvinte, poezia „Mai am un singur dor”.
Scriitoarea Adina Popescu a declarat, pentru postul nostru de radio, că elevii au fost extrem de implicați, iar scurtmetrejele realizate au fost proiectate  în Amfiteatrul „Laurențiu Ulici” al Memorialului Ipotești.
Adina Popescu: Am pornit de la ideile lor, am început prin a le preda un pic de teorie, e mult spus între ghilimele, le-am arătat niște secvențe din filme celebre și niște bucățele de scurtmetraj, le-am povestit un pic despre ce înseamnă cadrul cinematografic, secvența cinematografică, mișcările de aparat, după care am făcut și niște exerciții de actorie, pentru că toți voiau să joace în filmulețele lor, asta le-a plăcut cel mai mult pentru că au făcut improvizație, și am așteptat de la ei niște idei, pornind de la spațiu Memorialului, care e un spațiu foarte ofertant din punct de vedere poetic și creativ.
Evenimentul încheie o nouă ediție a rezidenței pentru scriitori, artiști și cercetători oferite anual de Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)
