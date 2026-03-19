Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Noi facilități fiscale aprobate la Iași: impozite mai mici pentru locuitori

(AUDIO) Noi facilități fiscale aprobate la Iași: impozite mai mici pentru locuitori

(AUDIO) Noi facilități fiscale aprobate la Iași: impozite mai mici pentru locuitori

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 07:40

Consiliul Local Iași a adoptat noi facilități fiscale pentru locuitori.

În cadrul unei ședințe extraordinare, aleșii locali au votat aplicarea Ordonanței numărul 7 din acest an, care aduce reduceri semnificative de impozite pentru anumite categorii de persoane.

Cea mai importantă noutate vizează proprietarii de imobile vechi. Astfel, pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, impozitul se micșorează cu 15%. Reducerea este și mai mare, de 25%, în cazul imobilelor care au depășit pragul de un secol de existență.

Totodată, consilierii au aprobat facilități și pentru persoanele cu dizabilități. Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o scădere de 50% a impozitului pe clădiri și mașini, în timp ce pentru persoanele cu handicap accentuat, reducerea aplicată va fi de 25%.

Edilul Mihai Chirica: ”Nu e vorba decât de o modificare la impozitele și taxe locale datorită Ordonanței 7, care aduce noi scutiri pentru persoanele cu dizabilități pe de o parte, funcție de nivelul de dizabilitate, pentru clădirile monument istoric și, desigur, o altă reducere legată de vechimea construcțiilor, clădirile foarte veche, având diverse etape de reducere a impozitării. Este prevăzut în Ordonanța de Urgență nr. 7 ce se va întâmpla cu sumele deja plătite de eventualii beneficiari ai scutirilor, în sensul că ei pot opta pentru rambursarea sumei, pentru considerarea sumei ca avans pentru alte taxe și impozite neplătite pe parcursul anului 2026 sau pentru transferul acestor plăți în avans pentru taxele și impozitele a acelei persoane în anul care urmează, adică în 2027. E la opțiunea fiecăruia dintre cei care se simt îndreptățiți să facă o asemenea cerință.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal
Prim plan joi, 19 martie 2026, 06:25

Se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal

Bugetul pentru programele naţionale de sănătate dedicate screeningului şi prevenţie ajunge în acest an la 1,2 miliarde de lei faţă de 900 de...

Se extind programele de screening pentru cancerul de col uterin, de sân şi cel colorectal
(UPDATE) Continuă căutările marinarilor daţi dispăruţi după accidentul naval din Portul Midia
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 23:26

(UPDATE) Continuă căutările marinarilor daţi dispăruţi după accidentul naval din Portul Midia

UPDATE – Scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte persoane decedate în urma scufundării, ieri, a unui remorcher la 8,6 km în largul...

(UPDATE) Continuă căutările marinarilor daţi dispăruţi după accidentul naval din Portul Midia
Parlamentul a suspendat dezbaterile asupra bugetului pe 2026 fără a stabili un termen pentru reluare
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 19:53

Parlamentul a suspendat dezbaterile asupra bugetului pe 2026 fără a stabili un termen pentru reluare

Comisiile reunite de buget-finanţe au decis, astăzi, suspendarea dezbaterilor, după ce lucrările au fost reluate din nou în jurul orei 18:00,...

Parlamentul a suspendat dezbaterile asupra bugetului pe 2026 fără a stabili un termen pentru reluare
Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 19:52

Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz

Aliaţii din cadrul NATO discută pentru a găsi cel mai bun mod de a redeschide strâmtoarea Ormuz, cale strategică blocată de Iran în urma...

Aliaţii NATO discută despre ‘cel mai bun mod’ de a redeschide strâmtoarea Ormuz
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 19:47

FSLI şi FSE ‘Spiru Haret’ îndeamnă profesorii să boicoteze simulările pentru Bacalaureat de săptămâna viitoare

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’ îndeamnă cadrele...

FSLI şi FSE ‘Spiru Haret’ îndeamnă profesorii să boicoteze simulările pentru Bacalaureat de săptămâna viitoare
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 18:55

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului şi a promis că va ţinti instalaţiile energetice din regiunea Golfului Persic, după ce aviaţia...

Iranul a atacat din nou teritoriul Israelului
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 18:53

Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a încheiat un acord de parteneriat în materie de securitate cu Islanda, înainte de un referendum...

Uniunea Europeană şi Islanda au semnat un acord de parteneriat în materie de securitate
Prim plan miercuri, 18 martie 2026, 17:15

(UPDATE) Neamţ: Raport final la SJU Piatra Neamţ – decesele de la ATI nu au legătură cu focarul de Acinetobacter baumannii

UPDATE – 18 martie 2026 – Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ a prezentat într-o conferinţă de presă,...

(UPDATE) Neamţ: Raport final la SJU Piatra Neamţ – decesele de la ATI nu au legătură cu focarul de Acinetobacter baumannii