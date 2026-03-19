(AUDIO) Noi facilități fiscale aprobate la Iași: impozite mai mici pentru locuitori

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 07:40

Consiliul Local Iași a adoptat noi facilități fiscale pentru locuitori.

În cadrul unei ședințe extraordinare, aleșii locali au votat aplicarea Ordonanței numărul 7 din acest an, care aduce reduceri semnificative de impozite pentru anumite categorii de persoane.

Cea mai importantă noutate vizează proprietarii de imobile vechi. Astfel, pentru clădirile cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani, impozitul se micșorează cu 15%. Reducerea este și mai mare, de 25%, în cazul imobilelor care au depășit pragul de un secol de existență.

Totodată, consilierii au aprobat facilități și pentru persoanele cu dizabilități. Persoanele cu handicap grav vor beneficia de o scădere de 50% a impozitului pe clădiri și mașini, în timp ce pentru persoanele cu handicap accentuat, reducerea aplicată va fi de 25%.

Edilul Mihai Chirica: ”Nu e vorba decât de o modificare la impozitele și taxe locale datorită Ordonanței 7, care aduce noi scutiri pentru persoanele cu dizabilități pe de o parte, funcție de nivelul de dizabilitate, pentru clădirile monument istoric și, desigur, o altă reducere legată de vechimea construcțiilor, clădirile foarte veche, având diverse etape de reducere a impozitării. Este prevăzut în Ordonanța de Urgență nr. 7 ce se va întâmpla cu sumele deja plătite de eventualii beneficiari ai scutirilor, în sensul că ei pot opta pentru rambursarea sumei, pentru considerarea sumei ca avans pentru alte taxe și impozite neplătite pe parcursul anului 2026 sau pentru transferul acestor plăți în avans pentru taxele și impozitele a acelei persoane în anul care urmează, adică în 2027. E la opțiunea fiecăruia dintre cei care se simt îndreptățiți să facă o asemenea cerință.”

