(AUDIO) Ministerul Sănătății finanțează modernizarea spitalului din Bârlad

Foto: lb

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2025, 09:32

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad va primi o finanțare în valoare de peste 6 milioane de lei, pentru modernizare.

Suma a fost aprobată de Ministerul Sănătății, la scurt timp după vizita ministrului Alexandru Rogobete la Bârlad.

Banii vor fi folosiți pentru dotarea mai multor secții, printre care Laboratorul de analize, Chirurgia, Urologia și Oftalmologia, dar și pentru inaugurarea unei noi specialități – Terapia Durerii.

Pacienții vor beneficia, astfel, de servicii medicale rapide și sigure, spune prefectul de Vaslui, Eduard Popica: ”Spitalul ”Elena Beldiman” din Bârlat deservește zeci de mii de oameni, nu doar din municipiu, ci și din comunele limitrofe. Noua investiție va însemna și o reducere a transferului pacienților către alte spitale din județ, dar și mai puține costuri pentru ambulanțe și transport. Am insistat împreună cu deputatul Adrian Solomon, președintele Comisiei de Muncă din Parlamentul României, ca aceste fonduri să ajungă la Bârlat. Este un pas important pentru a ridica nivelul serviciilor medicale din oraș.”

