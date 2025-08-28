(AUDIO) Mii de copii sprijiniți prin Festivalul Inimo de la Iași

În acest week-end, la Iași, are loc Festivalul Inimo, un eveniment dedicat strângerii de fonduri pentru copiii care provin din familii nevoiașe.

Manifestarea a ajuns la a patra ediție și se va desfășura în Piața Palatului.

Părintele Dan Damaschin, președinte al Asociației ”Glasul Vieții”, a declarat că evenimentele caritabile vor începe sâmbătă de la ora 17.00 iar duminică la 16:30 și, pe lângă concertele organziate, vor avea loc și activități pentru cei mici.

Biletul pentru un adult costă 120 de lei, iar pentru un adolescent 80 de lei iar cei care le achiziționează vor putea participa la concertele tuturor celor șapte artiști care vor fi prezenți la Iași. Părintele Dan Damaschin: ”Pentru a aduce un deosebit respect comunității și care ne este aproape în acest proiect de țară de acum aș vrea să-l numesc, ne-am decis să-l facem doar două zile în Piața Palatului Culturii pentru a nu încurca traficul foarte mult și a da și Iașului libertatea de mișcare pe care o merită și de care are nevoie în această perioadă în care lumea se întoarce din concediu. Faptul că ne-am în dus ultimul weekend din luna august ne face să credem că vor veni foarte mulți oameni să petreacă ultimele zile de vacanță cu copiilor, familiile, mă refer, în acest cadru extraordinar și de aici, desigur, vin și activitățile minunate. Vom începe sâmbătă la ora 17, duminică la ora 16.30. Avem în fiecare zi un line-up de șapte artiști, artiști top 10 România, aș putea să spun, și Republica Moldova, artiști care vin să ne încânte, vin să cânte, pentru ca noi să fim cât mai fericiți, să facem și pe alți copii fericiți în aceeași măsură.”

Daniela Barhan, co-organziatoare a festivalului, a precizat că în momentul de față, Asociația ”Glasul Vieții are în grijă de peste 10.500 de copii care provin din medii defavorizate.

Înaintea începerii anului școlar, pentru aproximativ cinci mii dintre aceștia se strâng fonduri pentru a le putea asigura rechizitele și îmbrăcămintea necesară pentru a merge la școală, a mai spus Daniela Barhan: ”În acest moment mai sunt 5.000 de copii care așteaptă cu nerăbdare și cu multă speranță că o să primească și ei o pereche de papuci, un trening și un ghioztan pentru a putea păși în prima zi de școală cu multă încredere și cu speranță într-un viitor mai bun pentru ei. Suma de care avem nevoie este colosală. În acest moment un pachet pentru un copil este 400 de lei și bineînțeles este negociat și este susținut de către toți partenerii noștri. În realitate pachetul are un preț mult mai mare și dacă înmulțim 5.000 cu 400, este vorba de 200.000 de lei care mai sunt necesari să-i strângem. Și vă rugăm pe toți, cei care sunteți prieteni ai faptelor bune, care simțiți că acești copii au nevoie de bunătatea noastră și de implicare ca să putem să-i ducem într-o societate și să oferim niște oameni frumoși.”

