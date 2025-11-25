(AUDIO) Luciana Antoci: Reforma educației ar trebui să pornească de la un sistem extins de evaluări externe

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 25 noiembrie 2025, 11:43

Reforma educației ar trebui să înceapă cu introducerea unui sistem extins de evaluări externe, a declarat în emisiunea, Dezbaterea Zilei, Luciana Antoci, consilier de stat în cancelaria prim-ministrului.

Oficialul a susținut că, fără măsurători clare, performanțele elevilor nu pot fi îmbunătățite, iar România evaluează, în prezent, doar disciplinele incluse în examenele naționale.

Luciana Antoci: În toate sistemele funcționale de educație din lume este prioritar un principiu pedagogic axiomatic, acela potrivit căruia ceea ce nu măsurăm nu putem îmbunătăți, iar în sistemul de educație din România, din păcate, evaluări externe se fac doar pentru disciplinele care fac obiectul evaluărilor din cadrul examenelor naționale, mă refer aici la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. Ori, pentru o foarte bună înțelegere a nivelului de pregătire al elevilor ar trebui să evaluăm extern toate disciplinele din programa școlară și țin să vă amintesc că la Iași am făcut lucrul  acesta imediat după ce s-a încheiat pandemia din 2021 și până în 2024.

Luciana Antoci a mai declarat că  doar pe baza unor date detaliate pot fi distribuite eficient resursele financiare și umane către zonele care au cea mai mare nevoie.

Luciana Antoci: Există și tehnologie, există și parteneri care ar putea să se implice în aceste activități în așa fel încât să determinăm foarte precis care sunt zonele de vulnerabilitate, fie că ne referim la categorii de școli din anumite zone, fie că ne referim la anumite discipline de studiu care au nevoie de intervenție și de sprijin, pentru că în acest fel vom ști să distribuim resursele financiare de timp, resursele umane exact în acele zone care au nevoie de intervenție precisă și foarte specializată.

La Iași, evaluările standardizate, realizate prin platforma Brio, nu au mai fost susținute anul acesta școlar, deși  testările inițiale au continuat în formule stabilite de instituțiile de învățământ.

Consilierul de stat, Luciana Antoci, a spus că platforma a oferit, gratuit, timp de doi ani, servicii pentru peste 60.000 de elevi anual, însă astfel de proiecte nu pot fi menținute fără costuri asumate la nivelul sistemului educațional. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

