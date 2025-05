(AUDIO) La Vatra Dornei are loc conferința Internațională ”Turism și Spațiu Rural în Context Național și Internațional” – TARS (Ediția a 27-a)

Municipiul Vatra Dornei găzduiește, în aceste zile, cea de-a 27-a ediție a Conferinței Internaționale „Tourism and Rural Space in National and International Context”.

Evenimentul are ca temă dezvoltarea durabilă în mediul montan și reunește cercetători, cadre universitare și experți în turism, din țară și din străinătate.

Conferința este organizată de Agenția Națională pentru Zone Montane, împreună cu Ministerul Agriculturii și Academia Română – filiala Iași, precum și Centrul de Economie Montană – CE-MONT – și urmărește stimularea cooperării între instituții și comunități locale.

În cadrul evenimentului sunt incluse sesiuni științifice, mese rotunde și dezbateri, iar participanții, veniți din peste 18 țări, prezintă studii, proiecte și exemple de bune practici în agroturism ecologic, după cum a declarat Dănuț Ungureanu, co-organizator al conferinței: ”La această conferință participă 140 de persoane, cercetători, specialiști din domeniul turismului, antreprenori, doctoranzi, masteranzi, oameni care, știu, vor să-și deschidă afaceri sau care au afaceri de succes în acest domeniu. Sunt în total 76 de lucrări științifice, participanții sunt din 18 țări de pe 4 continente și am avut, sau vom avea și în continuare, 8 secțiuni. În afara lucrărilor științifice care sunt prezentați la sală, mai avem și două mese rotunde, un webinar și o proiecție de film. Chiar mâine are în loc aplicația practică într-o localitate sau într-un zonă reprezentativă pentru turismul rural din regiunea noastră. De data aceasta am ales comunele Vatra Moldoviței și Moldovița. Important este că fiecare dintre participanți își prezintă câte o temă din zona lui, din țara lui, din regiunea din care vine, iar aceste schimburi de experiență sunt foarte binevenite în rândul tuturor participanților.”

(Radio Iaşi/FOTO afiș eveniment)