(AUDIO) Încep Zilele Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu" din Iași – 170 de ani de atestare documentară

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 14:21

Zilele Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași încep, mâine, cu Simpozionul Internațional „De la vocație la inovație. Profesorul și educația în secolul XXI”.

Evenimentul marchează aniversarea a 170 de ani de la prima atestare documentară a colegiului. La simpozion vor participa profesori din învățământul preuniversitar și universitar, specialiști în educație și studenți.

În deschidere vor conferenția prof. dr. Carmen Crețu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și prof. dr. Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice.

Simpozionul include secțiuni dedicate formării profesorilor, digitalizării, educației incluzive și cultivării valorilor spirituale, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, Adriana Robu, director adjunct al Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași.

Adriana Robu: Acest simpozion vine într-un context educațional, în continuă transformare, în care motivația intrinsecă, inovația pedagogică, echitatea în educație și cultivarea valorilor, sunt și rămân piloni esențiali în definirea unei educații de calitate. Acestea sunt doar câteva puncte de reper care vor genera un schimb fructuos de idei în cadrul simpozionului nostru, la care sunt așteptați peste 100 de specialiști, profesori, metodiști. Ne bucurăm să-i avem în mijlocul nostru pe doi importanți profesori ai învățământului românesc, este vorba de doamna profesor doctor universitar Carmen Crețu și domnul profesor doctor Mircea Bertea, care ne vor vorbi în plen despre statutul profesorului în zilele noastre, despre vocație și inovație, bineînțeles.

Seria evenimentelor aniversare organizate de Colegiul Pedagogic ”Vasile Lupu” din Iași, la împlinirea celor 170 de ani, se va încheia la 15 decembrie, cu o ceremonie festivă la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)

