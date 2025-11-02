(AUDIO) În județul Bacău începe testarea gratuită pentru depistarea precoce a tuberculozei
Publicat de Andreea Drilea, 2 noiembrie 2025, 09:44
În județul Bacău începe testarea gratuită pentru depistarea precoce a tuberculozei.
Campania se adresează în special persoanelor vulnerabile și se va desfășura în lunile noiembrie 2025 și ianuarie 2026, în 20 de unități administrativ-teritoriale.
Prefectul de Bacău, Andreea Negru: ”Proiectul Screening TB pentru depistarea precoce a tuberculozei la populația vulnerabilă în județul Bacău presupune testarea gratuită a beneficiarilor eligibili cu scopul depistării precoce a tuberculozei, dar și a altor posibile patologii, ca de exemplu cardiomegalie, pneumonie, edem pulmonar, pneumotorax, leziuni și opacități pulmonare. La nivelul județului Bacău, activitatea se desfășoară în 20 de unități administrativ-teritoriale, în luna noiembrie a acestui an și luna ianuarie a anului următor, cu sprijinul Direcției Județene de Sănătate Publică Bacău. Activitățile cuprind și o amplă campanie de informare, consiliere, educare și conștientizare privind importanța activităților de prevenire și depistare timpurie a îmbolnăvirilor cu precădere a tuberculozei.”
(Radio Iaşi/Gabriel Pop/FOTO imagine ilustrativă Campanie TB)