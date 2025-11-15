(AUDIO) În fiecare an, pe dată de 15 noiembrie, începe postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 noiembrie 2025, 12:55



Creștinii sunt, timp de 41 de zile, în Postul Crăciunului.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Apopei, a explicat că în acest an, perioada de post a început de ieri, fiind o zi de vineri – o excepție în acest an.

Postul Crăciunului este considerat, în lumea ortodoxă, o perioadă a milosteniei și împăcării, a mai spus preotul Lucian Apopei.

Lucian Apopei: În fiecare an, pe dată de 15 noiembrie, începe postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Însă, dacă în preziua acestei date, vorbim despre o zi de miercuri sau o zi de vinere, deci o zi de post, durata acestei perioade crește cu o zi. Este o perioadă de pregătire aceasta, o perioadă în care ne gândim mai mult la cele sufletești decât la cele trupești. Este o perioadă de cantonament, dacă îmi dați voi, să spun așa, o perioadă în care ne curățim sufletește și trupește pentru a fi așa cum se cuvine să îl primim pe pruncul Iisus Hristos care se naște pentru noi și pentru a noastră mântuire.

