Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) În fiecare an, pe dată de 15 noiembrie, începe postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos

(AUDIO) În fiecare an, pe dată de 15 noiembrie, începe postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos

(AUDIO) În fiecare an, pe dată de 15 noiembrie, începe postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 noiembrie 2025, 12:55


Creștinii sunt, timp de 41 de zile, în Postul Crăciunului.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașilor, preotul Lucian Apopei, a explicat că în acest an, perioada de post a început de ieri, fiind o zi de vineri – o excepție în acest an.

Postul Crăciunului este considerat, în lumea ortodoxă, o perioadă a milosteniei și împăcării, a mai spus preotul Lucian Apopei.

Lucian Apopei: În fiecare an, pe dată de 15 noiembrie, începe postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Însă, dacă în preziua acestei date, vorbim despre o zi de miercuri sau o zi de vinere, deci o zi de post, durata acestei perioade crește cu o zi. Este o perioadă de pregătire aceasta, o perioadă în care ne gândim mai mult la cele sufletești decât la cele trupești. Este o perioadă de cantonament, dacă îmi dați voi, să spun așa, o perioadă în care ne curățim sufletește și trupește pentru a fi așa cum se cuvine să îl primim pe pruncul Iisus Hristos care se naște pentru noi și pentru a noastră mântuire.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

